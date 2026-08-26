OSINT-канали фіксують підвищену активність Starlink над РФ: що відомо (відео)

Протягом останніх кількох днів над територією Росії фіксується підвищена активність супутників Starlink.

На це звернули увагу анонімні аналітики OSINT-каналу Exilenova+, опублікувавши на підтвердження своїх слів фото та відео прольоту супутників.

Буквально кілька годин тому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця Ілона Маска орденом Свободи. Саме його компанія SpaceX створила глобальну систему супутникового інтернету Starlink, яка дуже допомогла українським військовим у боротьбі проти збройної агресії РФ.

"Без старлінків ми втратили б утричі більше людей і вбили б у десять разів менше пі**рів. Як би там не було, до Маска можна ставитися по-різному, але в деяких випадках це заслужена нагорода. Та й "інсайти" з’явилися, що вручення ордена саме зараз — не просто так. Будемо спостерігати", — зазначають осінтери.

Відео дня

У свою чергу волонтер Сергій Стерненко припускає, що нагорода для Маска — "це крок, покликаний задобрити його і отримати рішення про роботу Starlink над територією Росії з метою знищення пускових (установок —прим. ред.) балістики".

Наприкінці липня цього року президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом попросив поговорити з мільярдером і власником SpaceX Ілоном Маском, який відмовився розмовляти з главою української держави. Мова мала йти про дозвіл на використання терміналів Starlink на території Росії.

Новий план України полягає в тому, що Starlink допоможе засобам ураження ЗСУ дістатися до пускових установок балістичних ракет, якими росіяни тероризують українців.

За інформацією видання The Atlantic, колишній міністр оборони України Михайло Федоров через неофіційні канали також намагається переконати Маска дозволити використання Starlink для наведення на цілі в Росії. Маск поки що не погоджується на це.

Зеленський зазначає, що американський підприємець побоюється використання Starlink над територією РФ, оскільки вважає, що це призведе до ескалації.

Нагадаємо, Трамп заявив про "обман" щодо Starlink.

Також повідомлялося, наскільки реально Росія може створити аналог Starlink.