OSINT-каналы фиксируют повышенную активность Starlink над РФ: что известно (видео)

В последние несколько дней над территорией России фиксируется повышенная активность спутников Starlink.

На это обратили внимание анонимные аналитики OSINT-канала Exilenova+, опубликовав в подтверждение своих слов фото и видео пролета спутников.

Буквально несколько часов назад стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом Свободы. Именно его компания SpaceX создала глобальную систему спутникового интернета Starlink, которая очень помогла украинским военным в борьбе против вооруженной агрессии РФ.

"Без старлинков мы потеряли бы втрое больше людей, и убили бы в десяток раз меньше пи**ров. Как угодно можно относиться к персоне Маска, но местами это заслуженная награда. Да и "инсайды" пошли, что выдача ордена именно сейчас – не просто так. Будем наблюдать", — отмечают осинтеры.

Відео дня

В свою очередь волонтер Сергей Стерненко предполагает, что награда для Маска — "это шаг для того, чтобы удобрить его и получить решение о работе Starlink над Россией, чтобы уничтожать пусковые (установки, — прим. ред) баллистики".

В конце июля этого года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил поговорить с миллиардером и владельцем SpaceX Илоном Маском, который отказался разговаривать с главой украинского государства. Речь должна была идти о разрешении на использование терминалов Starlink на территории России.

Новый план Украины заключается в том, что Starlink поможет средствам поражения ВСУ добраться до пусковых установок баллистических ракет, которыми россияне терроризируют украинцев.

По информации издания The Atlantic, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров через неофициальные каналы тоже пытается убедить Маска разрешить использование Starlink для наведения на цели в России. Маск пока не соглашается на это.

Зеленский говорит, что американский предприниматель опасается, что использование Starlink над территорией РФ, поскольку опасается, что это приведет к эскалации.

Напомним, Трамп заявил об "обмане" со Starlink.

Также сообщалось, насколько реально Россия может создать аналог Starlink.