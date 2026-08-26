Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Курильські острови "є невід'ємною частиною РФ". Він також повідомив, що ядерну державу Росію "неможливо перемогти".

Після того, як російський диктатор Володимир Путін несподівано й уперше в житті відвідав Курильські острови, а саме острів Ітуруп, Токіо висловило протест, після чого Кремль зробив відповідний крок, повідомляє The Moscow Times.

"Нехай вони ще раз згадають свою історію. Згадають той час, коли мілітаристська Японія знищила мільйони мирних громадян. Зараз намагаються повернутися до тієї ж риторики. Не треба. Ядерну державу, якою є Росія, перемогти неможливо", — заявив Володін.

Він наголосив, що ці острови "є невід’ємною частиною РФ".

За його словами, продовження такої політики призведе лише до зростання напруженості. У зв’язку з цим Володін закликав Японію будувати відносини з Росією на засадах "дружби, взаємності, невтручання у справи суверенних держав" та взаємовигідної співпраці.

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13 серпня 2026 року Володимир Путін вперше за час свого 26-річного правління відвідав Курильські острови, зокрема острів Ітуруп, через що Токіо висловило Москві рішучий протест. Путін відвідав рибопереробний комбінат "Ясний", Курильську центральну районну лікарню та школу, а також зустрівся з губернатором Сахалінської області Валерієм Лімаренком.

Прем'єр-міністр Санае Такаїчі заявила, що Ітуруп, а також Кунашир, Шікотан і хребет Хабомаї є "історичною територією Японії" і назвала поїздку російського президента "абсолютно неприйнятною", зазначивши, що цей візит "ображає почуття" її народу та ускладнює відновлення відносин між країнами.

Курильські острови є "як історично, так і відповідно до міжнародного права невід’ємною частиною японської території", заявив глава МЗС Японії Мотегі. Токіо "рішуче протестує проти цього візиту".

У російському МЗС заяви японської влади назвали "політично нерелевантними, образливими та юридично нікчемними", звинувативши Токіо в "реваншизмі" та "ревізіоністських наративах". Заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, який відвідував Курильські острови, коли був президентом РФ, заявив, що острови були, є й будуть російською територією, а на тих, хто цього не розуміє, чекають "жахливі наслідки". Які саме, він не повідомив.

Курильські острови — у чому полягає суть конфлікту між Росією та Японією

Три Курильські острови та гряда Хабомаї перейшли під контроль СРСР за підсумками Другої світової війни у 1945 році.

У 1956 році СРСР підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору.

У наступні роки японська влада почала наполягати на поверненні одразу всіх чотирьох островів, у результаті чого мирний договір так і не було підписано. Влада РФ заявляла про готовність вести переговори щодо мирного договору на основі декларації 1956 року, але наголошувала, що суверенітет Росії над Південними Курилами не може бути предметом обговорення.

Після того, як Японія приєдналася до санкцій Заходу, введених у відповідь на російське вторгнення в Україну, Москва відмовилася від переговорів із Токіо щодо мирного договору. Крім того, Росія скасувала безвізовий в’їзд японців на Курильські острови, вийшла з діалогу щодо господарської діяльності на островах та внесла Японію до списку "недружніх" країн.

Через цю суперечку між країнами досі немає мирного договору. Путін і колишній японський лідер Сіндзо Абе до відставки останнього з посади прем'єр-міністра у 2020 році зустрічалися 25 разів, щоб досягти угоди щодо островів, але безрезультатно.

У квітні 2022 року Японія вперше за майже 20 років позначила Південні Курильські острови як "незаконно окуповані території". Втім, на японських картах Курильські острови завжди позначалися білим кольором, а не кольорами СРСР, а згодом і РФ.

Нагадаємо, що при цьому експерти зазначають: відвідуючи Курильські острови, Путін йде назустріч своїм партнерам у регіоні. Суперечка навколо островів стала черговим свідченням напружених відносин між Японією, з одного боку, та Китаєм, Росією і Північною Кореєю — з іншого. За оцінками аналітиків, ця напруженість відображає зростаюче невдоволення ядерних сусідів Японії планами Токіо посилити оборонний потенціал і зміцнити військові зв’язки зі США.

Раніше Путін погрожував захоплювати кораблі по всьому світу. Він одягнув військову форму й зачитав із папірця заяву щодо кораблів "тіньового флоту" РФ, які перебувають під санкціями та були взяті під контроль західними країнами.