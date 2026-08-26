Председатель Госдумы Вячеслва Володин заявил, что Курильские острова "являются неотъемлемой частью РФ". И сообщил, что ядерную державу Россию "победить невозможно".

После того, как российский диктатор Владимир Путин внезапно и впервые в жизни посетил Курилы, а именно остров Итуруп, Токио высказал протест, после чего в Кремле сделать ответный ход, сообщает The Moscow Times.

"Пускай они еще раз вспомнят свою историю. Вспомнят то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которой является Россия, победить невозможно", — заявил Володин.

Он подчеркнул, что эти острова "являются неотъемлемой частью РФ".

По его словам, продолжение такой политики приведет лишь к росту напряженности. В связи с этим Володин призвал Японию строить отношения с Россией на принципах "дружбы, взаимности, невмешательства в дела суверенных государств" и взаимовыгодного сотрудничества.

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13 августа 2026 года Владимир Путин впервые за время своего 26-летнего правления посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп, из-за чего Токио выразил Москве решительный протест. Путин посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный", Курильскую центральную районную больницу и школу, а также встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что Итуруп, а также Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи являются "исконной территорией Японии" и назвала поездку российского президента "абсолютно неприемлемой", отметив, что этот визит "оскорбляет чувства" ее народа и усложняет восстановление отношений между странами.

Курильские острова являются "как исторически, так и в соответствии с международным правом неотъемлемой частью японской территории", заявил глава МИД Японии Мотэги. Токио "решительно протестует против этого визита".

В российском МИДе назвали заявления японских властей "политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными", обвинив Токио в "реваншизме и "ревизионистских нарративах". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который посещал Курилы, когда был президентом РФ, заявил, что острова были, есть и будут российской территорией, а тех, кто этого не понимает, ждут "чудовищные последствия". Какие именно, он не сообщил.

Курильские острова – в чем суть конфликта между Россией и Японией

Три курильских острова и гряда Хабомаи перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.

В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

В последующие годы японские власти стали настаивать на возвращении сразу всех четырех островов, в результате мирный договор так и не был подписан. Власти РФ заявляли о готовности вести переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, но подчеркивали, что суверенитет России над Южными Курилами не может быть предметом обсуждения.

После того как Япония присоединилась к санкциям Запада, введенным в ответ на российское вторжение в Украину, Москва отказалась от переговоров с Токио о мирном договоре. Помимо этого, Россия отменила безвизовые поездки японцев на Курилы, вышла из диалога о хозяйственной деятельности на островах и внесла Японию в список "недружественных" стран.

Из-за этого спора между странами до сих пор нет мирного договора. Путин и бывший японский лидер Синдзо Абэ до ухода последнего с поста премьер-министра в 2020 году встречались 25 раз, чтобы достичь соглашения по островам, но безуспешно.

В апреле 2022 года Япония впервые за почти 20 лет обозначила Южные Курилы как "незаконно оккупированные территории". Впрочем на японских картах Курильские острова всегда обозначались белым цветом, а не цветами СССР, а потом и РФ.

Напомним, при этом эксперты отмечают, что, посещая Курилы, Путин идет навстречу своим партнерам в регионе. Спор вокруг островов стал очередным свидетельством напряженных отношений между Японией, с одной стороны, и Китаем, Россией и Северной Кореей — с другой. По оценкам аналитиков, эта напряженность отражает растущее недовольство ядерных соседей Японии планами Токио усилить оборонный потенциал и укрепить военные связи с США.

Ранее Путин грозил захватывать корабли по всему миру. Он надел военную форму и зачитал с листочка заявление о кораблях теневого флота РФ, которые находятся под санкциями и которые были взяты под контроль западными странами.