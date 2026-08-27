Рахунок пішов на тисячі: катастрофа в Непалі увійшла до списку найсмертоносніших обвалів льодовиків

Наразі повідомляється про 359 загиблих і тисячу зниклих безвісти в Непалі та сусідньому Китаї. Але десятки, а то й сотні тіл змило селевим потоком у долину, де їх зараз знаходять серед руїн будинків.

Понад 650 іноземців досі вважаються зниклими безвісти, а влада Непалу ще не встановила кількість зниклих безвісти місцевих жителів. Червоний Хрест повідомив, що цілі села були зруйновані, а непрохідні дороги та мости відрізали населені пункти від зовнішнього світу, повідомляє Reuters.

У повідомленні також зазначається, що повні масштаби катастрофи залишаються незрозумілими.

За даними китайського державного телеканалу CCTV, у повіті Гіронг у Тибеті 558 осіб вважаються зниклими безвісти, зокрема 260 іноземних громадян. При цьому Китай стверджує, що кількість загиблих залишилася на рівні трьох осіб.

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Тим часом непальське управління з боротьби зі стихійними лихами попередило, що рівень води в озері, яке утворилося внаслідок перекриття річки в місці повені в середу, підвищується, і існує ризик його прориву та ризик нової катастрофи.

Міста вкриті шаром бруду, кількість загиблих у Непалі невідома

У світі траплялися катастрофи, пов’язані з обваленням льодовиків. Лихо в Непалі вже увійшло до цього переліку.

Найсмертоносніші льодовикові катастрофи в історії

1941 — Уарац, Перу

Прорив льодовикового озера знищив третину міста Уараса у високогірних Андах на півночі Перу; загинуло близько 5000 осіб.

1962 — Ранрахірка, Перу

Від найвищої гори Перу, гори Уаскаран, відколовся колосальний крижаний блок, внаслідок чого за сім хвилин з гори скотилося 10 мільйонів кубічних метрів каміння, льоду та снігу. Внаслідок стихії село Ранрахірджа та кілька прилеглих населених пунктів опинилися похованими під 12-метровим шаром бруду та уламків, загинуло близько 4000 осіб.

1970 — Юнгай, Перу

Землетрус магнітудою 7,9 дестабілізував північний схил гори Уаскаран, що спричинило найсмертоноснішу катастрофу, пов’язану з льодовиком, в історії. Маса льодовикового льоду та каменів мчала до міст Юнгай та Ранрахірка зі швидкістю до 335 км/год, поховавши їх під шаром бруду.

Внаслідок сходження лавини загинуло близько 25 000 осіб, а загальна кількість жертв землетрусу перевищила 50 000.

1981 — Ко Чіренма, Тибет

Величезна маса льодовикового льоду обрушилася в озеро Чіренма Ко, розташоване за 14 км від китайсько-непальського кордону, спричинивши потужну хвилю, яка перелилася через греблю.

Внаслідок удару на Непал обрушилося майже 20 мільйонів кубічних метрів води, льоду та уламків, загинуло близько 200 осіб.

Нагадаємо, видання "Фокус" повідомляло, що обвал льодовика спричинив землетрус силою 4,4 бала. У результаті маса води, каміння та бруду ринула в долину, зносячи цілі села.

Відомо, що 53 українці не виходять на зв’язок після катастрофи в Непалі. 46 із них входили до складу однієї туристичної групи.