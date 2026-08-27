Счет пошел на тысячи: катастрофа в Непале в списке самых смертоносных обвалов ледников

Сейчас сообщается о 359 погибших и тысяче пропавших без вести в Непале и в соседнем Китае. Но десятки, если не сотни тел унесло грязевым потоком в долину, где сейчас их находят среди руин домов.

Более 650 иностранцев до сих пор числятся пропавшими без вести, а непальские власти еще не установили число пропавших без вести местных жителей. Красный Крест сообщил, что целые деревни были разрушены, а непроходимые дороги и мосты отрезали населенные пункты от внешнего мира, сообщает Reuters.

В сообщении также отмечается, что полные масштабы катастрофы остаются неясными.

По данным китайского государственного телеканала CCTV, в уезде Гиронг в Тибете числятся пропавшими без вести 558 человек, в том числе 260 иностранных граждан. При этом Китай утверждает, что число погибших осталось на уровне трех человек.

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Тем временем непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями предупредило, что уровень воды в озере, образовавшемся в результате перекрытия реки в месте наводнения в среду, поднимается и существует риск его прорыва и риск новой катастрофы.

Города покрыты слоем грязи, число погибших в Непале неизвестно

В мире случались катастрофы, связанные с обрушением ледников. Бедствие в Непале уже вошло в список.

Самые смертоносные ледниковые катастрофы в истории

1941 — Уарац, Перу

Прорыв ледникового озера уничтожил треть города Уараса в высокогорных Андах на севере Перу, погибло около 5000 человек.

1962 — Ранрахирка, Перу

От самой высокой горы Перу, горы Уаскаран, откололся колоссальный ледяной блок, в результате чего за семь минут с горы скатилось 10 миллионов кубических метров камней, льда и снега. В результате стихии деревня Ранрахирджа и несколько близлежащих поселений оказались погребены под 12-метровым слоем грязи и обломков, погибло около 4000 человек.

1970 — Юнгай, Перу

Землетрясение магнитудой 7,9 дестабилизировало северную стену горы Уаскаран, спровоцировав самую смертоносную катастрофу, связанную с ледником, в истории. Масса ледникового льда и камней неслась к городам Юнгай и Ранрахирка со скоростью до 335 км/ч, погребая их под слоем грязи.

В результате схода лавины погибло около 25 000 человек, а общее число жертв землетрясения превысило 50 000.

1981 — Ко Чиренма, Тибет

Огромная масса ледникового льда обрушилась в озеро Чиренма Ко, расположенное в 14 км от китайско-непальской границы, вызвав мощную волну, перехлестнувшую через плотину.

В результате удара на Непал обрушилось почти 20 миллионов кубических метров воды, льда и обломков, погибло около 200 человек.

Напомним, Фокус писал, что обрушение ледника спровоцировало землетрясение в 4,4 балла. В результате масса воды, камней и грязи устремилась в долину, снося целые села.

Известно, что 53 украинца не выходят на связь после катастрофы в Непале. 46 из них были в составе одной туристической группы.