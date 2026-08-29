Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії": про що йде мова (фото)

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення масштабної нафтової домовленості, яку назвав "найбільшою нафтовою угодою в історії". Очільник Білого дому заявив, що мова стосуватиметься нафти Венесуели.

За словами Трампа, ця угода передбачає передачу США контролю над 65 млрд барелів венесуельської нафти, однак конкретний механізм американського контролю наразі не розкритий. Про це він написав у своєму Truth Social.

"Ми забезпечили контроль США над більшістю з понад 65 мільярдів барелів доведених запасів нафти у Венесуелі — без жодних витрат для американських платників податків", — заявив Трамп.

Глава США додав, що домовленість укладали за участю держсекретаря США Марко Рубіо, військового міністра Піта Гегсета, тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес і представників приватного бізнесу. Трамп очікує, що це дозволить США суттєво збільшити доступні нафтові ресурси, наростити постачання та забезпечити нижчі ціни на бензин упродовж багатьох років.

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Трамп оголосив про угоду з Венесуелою стосовно нафти Фото: Truth Social / Donald Trump

Глава Держдепартаменту Марко Рубіо назвав домовленість великою перемогою для обох держав. Він заявив, що реалізація угоди може залучити до Венесуели майже $100 млрд приватних інвестицій, а домовленість посилить економічні зв'язки між США та Венесуелою

Водночас ключові деталі домовленості залишаються невідомими. Сторони поки не повідомили, які американські компанії можуть інвестувати заявлені $100 млрд, коли саме надійдуть ці кошти та на яких юридичних умовах США отримають контроль над венесуельськими нафтовими родовищами.

Повний текст угоди також досі не оприлюднений. Наразі залишається незрозумілим, чи йдеться про безпосереднє управління родовищами, отримання частки в них або інший формат контролю.

Раніше Фокус повідомляв про те, як президент США має намір зробити Венесуелу 51-м штатом. Президент США пожартував, що він "швидко вивчить іспанську" і це "не займе багато часу".

Згодом стало відомо, що Трамп перейменував озеро Онтаріо. Він вважає, що цього замало, і тепер він буде перейменовувати Тихий океан на честь США.