Трамп объявил о "крупнейшей нефтяной сделке в истории": о чем идет речь (фото)

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении масштабного нефтяного соглашения, которое он назвал "крупнейшей нефтяной сделкой в истории". Глава Белого дома заявил, что речь пойдет о нефти Венесуэлы.

По словам Трампа, это соглашение предусматривает передачу США контроля над 65 млрд баррелей венесуэльской нефти, однако конкретный механизм американского контроля пока не раскрыт. Об этом он написал в своём Truth Social.

"Мы обеспечили контроль США над большей частью из более чем 65 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле — без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков", — заявил Трамп.

Глава США добавил, что соглашение заключалось при участии госсекретаря США Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, временного президента Венесуэлы Делси Родригес и представителей частного бизнеса. Трамп рассчитывает, что это позволит США существенно увеличить доступные нефтяные ресурсы, нарастить поставки и обеспечить более низкие цены на бензин на протяжении многих лет.

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Трамп объявил о заключении соглашения с Венесуэлой по нефти Фото: Truth Social / Donald Trump

Глава Госдепартамента Марко Рубио назвал это соглашение большой победой для обеих стран. Он заявил, что реализация соглашения может привлечь в Венесуэлу почти $100 млрд частных инвестиций, а соглашение укрепит экономические связи между США и Венесуэлой.

В то же время ключевые детали соглашения остаются неизвестными. Стороны пока не сообщили, какие американские компании могут инвестировать заявленные 100 млрд долларов, когда именно поступят эти средства и на каких юридических условиях США получат контроль над венесуэльскими нефтяными месторождениями.

Полный текст соглашения также до сих пор не обнародован. На данный момент остается неясным, идет ли речь о непосредственном управлении месторождениями, получении доли в них или о другом формате контроля.

Ранее Фокус сообщал о том, что президент США намерен сделать Венесуэлу 51-м штатом. Президент США пошутил, что он "быстро выучит испанский" и что это "не займет много времени".

Впоследствии стало известно, что Трамп переименовал озеро Онтарио. Он считает, что этого недостаточно, и теперь он собирается переименовать Тихий океан в честь США.