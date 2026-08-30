В Ісландії відбувся референдум щодо вступу в ЄС: результати голосування (фото)

В Ісландії триває підрахунок голосів на референдумі щодо відновлення переговорів про вступ до ЄC. Наразі прихильники вступу мають практично мінімальну перевагу над противниками.

За попередніми даними, прихильники переговорів мають незначну перевагу — 51 % проти 49%. Про це повідомляє Національне радіо Ісландії.

Проміжний результат сформований після підрахунку близько 87 тисяч голосів із 270 тисяч можливих. Остаточні результати очікують у неділю, оскільки бюлетені з віддалених районів країни доставляють літаками, човнами та автомобілями.

Прихильники переговорів вважають, що зближення з ЄС може допомогти Ісландії впоратися з високими відсотковими ставками та економічними проблемами. Вони також пов'язують можливе членство з посиленням безпеки на тлі війни в Україні та геополітичної напруженості навколо Гренландії.

Відео дня

Противники вступу побоюються втрати частини суверенітету та контролю над рибальськими водами. Саме питання риболовлі залишається одним із головних аргументів євроскептиків, які не вірять у довгострокові гарантії Брюсселя.

Попередні результати голосування на референдумі в Ісландії Фото: RUV.is

Економічний аспект також відіграє важливу роль у дискусії. Облікова ставка Ісландії становить 8%, тоді як у Єврозоні вона значно нижча — прихильники ЄС сподіваються, що членство та потенційний перехід на євро допоможуть зменшити економічний тиск.

Ісландія вже намагалася вступити до ЄС у 2009 році, однак через кілька років переговори були припинені. Тепер на тлі нових геополітичних викликів питання знову стало одним із центральних у внутрішній політиці країни.

Якщо виборці остаточно підтримають відновлення переговорів, Ісландія зможе повернутися до діалогу з Брюсселем. За оцінками ісландського МЗС, переговорний процес може стартувати до кінця 2026 року та тривати приблизно 18–24 місяці, але остаточне рішення про вступ усе одно винесуть на окремий референдум.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Угорщина заблокувала переговорні кластери щодо вступу України до ЄС. Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів № 2 та № 3 для України.

Згодом стало відомо про причини проведення референдуму в Ісландії. В Рейк'явіку кажуть, що вперше після зупинки вступу до ЄС в 2009, саме через загрози з боку РФ та Дональда Трампа процес угоди планують відновити.