В Исландии прошел референдум о вступлении в ЕС: результаты голосования (фото)

В Исландии продолжается подсчёт голосов на референдуме о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент сторонники вступления имеют практически минимальное преимущество над противниками.

По предварительным данным, сторонники переговоров имеют незначительное преимущество — 51 % против 49 %. Об этом сообщает Национальное радио Исландии.

Промежуточные результаты подсчитаны после подсчёта около 87 тысяч голосов из 270 тысяч возможных. Окончательные результаты ожидаются в воскресенье, поскольку бюллетени из отдалённых районов страны доставляются самолётами, лодками и автомобилями.

Сторонники переговоров считают, что сближение с ЕС может помочь Исландии справиться с высокими процентными ставками и экономическими проблемами. Они также связывают возможное членство с укреплением безопасности на фоне войны в Украине и геополитической напряжённости вокруг Гренландии.

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Противники вступления опасаются утраты части суверенитета и контроля над рыболовными водами. Именно вопрос рыболовства остается одним из главных аргументов евроскептиков, которые не верят в долгосрочные гарантии Брюсселя.

Предварительные результаты голосования на референдуме в Исландии Фото: RUV.is

Экономический аспект также играет важную роль в дискуссии. Учетная ставка Исландии составляет 8 %, тогда как в Еврозоне она значительно ниже — сторонники ЕС надеются, что членство и потенциальный переход на евро помогут снизить экономическое давление.

Исландия уже пыталась вступить в ЕС в 2009 году, однако через несколько лет переговоры были приостановлены. Теперь, на фоне новых геополитических вызовов, этот вопрос вновь стал одним из центральных во внутренней политике страны.

Если избиратели окончательно поддержат возобновление переговоров, Исландия сможет вернуться к диалогу с Брюсселем. По оценкам исландского МИД, переговорный процесс может начаться до конца 2026 года и продлиться примерно 18–24 месяца, но окончательное решение о вступлении всё равно будет вынесено на отдельный референдум.

Ранее Фокус сообщал о том, как Венгрия заблокировала переговорные кластеры по вопросу вступления Украины в ЕС. Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины.

Впоследствии стали известны причины проведения референдума в Исландии. В Рейкьявике заявляют, что впервые после приостановки процесса вступления в ЕС в 2009 году, именно из-за угроз со стороны РФ и Дональда Трампа, планируется возобновить переговоры.