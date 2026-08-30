Загинув консул Німеччини під час купання в озері в Коста-Ріці: він був професійним дайвером

Німецький дипломат Маріо Генц потонув під час відпочинку на озері Ріо-Куарто в Коста-Ріці. Рятувальники витягли 53-річного чоловіка з води, але реанімувати його не вдалося.

53-річний консул Федеративної Республіки Німеччина Маріо Генц загинув 29 серпня під час відпочинку в Коста-Ріці. Вважається, що його каяк перекинувся і він потонув в озері Ріо-Куарто за 75 кілометрів від столиці Республіки Коста-Ріка — міста Сан-Хосе. Генц був професійним дайвером і регулярно відвідував озеро, де плавав і пірнав. Точні причини його загибелі ще з’ясовуються, пише Die Zeit.

Консул Німеччини в Коста-Ріці Маріо Генц загинув внаслідок нещасного випадку, як повідомили Міністерство закордонних справ Республіки Коста-Ріка, а також адміністрація місцевого курорту, де відпочивав загиблий.

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Співробітники курорту витягли чоловіка з води, після чого медики Червоного Хреста та рятувальники протягом приблизно 30 хвилин намагалися його реанімувати, але марно. Місцеві ЗМІ повідомляють, що німецький дипломат перебував під водою близько півгодини, але цій інформації поки що немає підтвердження.

Озеро Ріо-Куарто є найглибшим озером у Коста-Ріці. Його глибина сягає 66 метрів. Воно розташоване в провінції Алахуела й заповнює кратер згаслого вулкана. Озеро користується популярністю серед любителів дикої природи та каякінгу.

Республіка Коста-Ріка — це невелика країна в Центральній Америці, яка розташована на вузькому перешийку між Північною та Південною Америкою. Зі сходу її узбережжя омиває Карибське море, а з півдня та заходу — Тихий океан.

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