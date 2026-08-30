Погиб консул Германии во время купания в озере в Коста-Рике: был профессиональным дайвером

Немецкий дипломат Марио Генц утонул во время отдыха на озере Рио-Куарто в Коста-Рике. Спасатели вытащили 53-летнего мужчину из воды, но реанимировать его не удалось.

53-летний консул Федеративной Республики Германия Марио Генц погиб 29 августа во время отдыха в Коста-Рике. Считается, что его каяк перевернулся и он утонул в озере Рио-Куарто в 75 километрах о столицы Республики Коста-Рика города Сан-Хосе. Генц был профессиональным дайвером и регулярно посещал озеро, где плавал и нырял. Точные причины его гибели еще уточнятся, пишет Die Zeit.

Консул Германии в Коста-Рике Марио Генц скончался в результате несчастного случая, как сообщило Министерство иностранных дел Республики Коста-Рика, а также администрация местного курорта, где отдыхал погибший.

Сотрудники курорта вытащили мужчину из воды, после чего медики Красного Креста и спасатели в течение примерно 30 минут пытались его реанимировать, но безуспешно. Местные СМИ сообщают, что немецкий дипломат находился под водой около получаса, но этой информации пока нет подтверждения.

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Озеро Рио-Куарто является самым глубоким озером в Коста-Рике. Его глубина достигает 66 метров. Оно находится в провинции Алахуэла и заполняет кратер потухшего вулкана. Озеро пользуется популярностью среди любителей дикой природы и каякинга.

Республика Коста-Рика — это небольшая страна в Центральной Америке, которое находится на узком перешейке между Северной и Южной Америкой. С востока ее побережье омывает Карибское море, а с юга и запада — Тихий океан.

Напоминаем, что 29 августа погибла главный редактор Фокуса Мария Скибинская. ДТП произошло в Житомирской области.

Также Фокус писал о том, что умер король Норвегии Харальд V. Он правил страной с 1991 года. Королю было 89 лет.