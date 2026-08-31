Масштабна повінь у Гімалаях: число загиблих зросла до 800, тисячі зниклих безвісти

У Гімалаях рятувальники Непалу та Китаю продовжують пошуки тисяч людей, які зникли після масштабного обвалу льодовика. Потік льоду, каміння, бруду та уламків пройшов гірськими долинами й руслами річок, спричинивши значні руйнування.

За даними влади, кількість загиблих наблизилася до 800, ще понад 3000 людей вважаються зниклими безвісти по обидва боки непальсько-китайського кордону. Про це повідомляє Reuters.

Червоний Хрест оцінює, що стихія могла зачепити понад 90 тисяч людей, а Китай пов’язує катастрофу з довгостроковими наслідками зміни клімату. У Непалі повідомили про 781 загиблого та 2502 зниклих, де особливу увагу приділяють п’ятьом гідроелектростанціям, затопленим під час повені, зокрема комплексу Upper Trishuli, де близько 350 людей могли опинитися заблокованими в тунелі.

До пошукової операції залучили близько 10 тисяч непальських військових, а також спеціалізовані групи з Китаю та Індії, які використовують важку техніку, дрони та обладнання для пошуку людей. Водночас у Непалі почали масові поховання невпізнаних загиблих, чиї тіла швидко розкладаються через спеку.

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У китайському окрузі Гіронг загинули 16 людей, а ще 546 вважаються зниклими. Окремо Пекін заявив про 261 іноземця з 23 країн, доля яких залишається невідомою в Тибеті поблизу важливого прикордонного переходу. Пошуково-рятувальні роботи ускладнюють сильні дощі, важкодоступна місцевість та підвищення рівня води в річках.

У Непалі особливу увагу приділяють п’ятьом гідроелектростанціям, затопленим під час повені, зокрема комплексу Upper Trishuli, де близько 350 людей могли опинитися заблокованими в тунелі. До пошукової операції залучили близько 10 тисяч непальських військових, а також спеціалізовані групи з Китаю та Індії, які використовують важку техніку, дрони та обладнання для пошуку людей.

Китайські науковці заявляють, що стихійне лихо стало наслідком нестабільності льодовиків під впливом глобального потепління, тоді як Пекін направив понад 2100 рятувальників і виділив щонайменше 220 млн юанів на ліквідацію наслідків катастрофи.

Раніше Фокус повідомляв про те, що кількість жертв після повені у Непалі зростає. У Непалі зникла сім’я з чотирьох мільйонерів, які проживали в графстві Суррей (Велика Британія), серед яких — володарка титулу "Місіс Індія Велика Британія".

Згодом стало відомо, що в Непалі почали масово ховати невпізнані тіла після повені. За інформацією ЗМІ, тіла та людські останки, витягнуті з берегів річки, зберігаються в різних установах, розклалися настільки, що візуальна ідентифікація стала неможливою.