Наводнение в Гималаях: число погибших возросло до 800, тысячи числятся пропавшими без вести

В Гималаях спасатели Непала и Китая продолжают поиски тысяч людей, пропавших после масштабного обвала ледника. Поток льда, камней, грязи и обломков прошел по горным долинам и руслам рек, причинив значительные разрушения.

По данным властей, число погибших приблизилось к 800, ещё более 3000 человек числятся пропавшими без вести по обе стороны непальско-китайской границы. Об этом сообщает Reuters.

Красный Крест оценивает, что стихийное бедствие могло затронуть более 90 тысяч человек, а Китай связывает катастрофу с долгосрочными последствиями изменения климата. В Непале сообщили о 781 погибшем и 2502 пропавших без вести, при этом особое внимание уделяется пяти гидроэлектростанциям, затопленным во время наводнения, в частности, комплексу Upper Trishuli, где около 350 человек могли оказаться заблокированными в туннеле.

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К поисковой операции привлекли около 10 тысяч непальских военных, а также специализированные группы из Китая и Индии, которые используют тяжёлую технику, дроны и оборудование для поиска людей. В то же время в Непале начались массовые захоронения неопознанных погибших, тела которых быстро разлагаются из-за жары.

В китайском округе Гиронг погибли 16 человек, а ещё 546 числятся пропавшими без вести. Кроме того, Пекин сообщил о 261 иностранце из 23 стран, судьба которых остаётся неизвестной в Тибете вблизи важного пограничного перехода. Поисково-спасательные работы затрудняют сильные дожди, труднодоступная местность и повышение уровня воды в реках.

В Непале особое внимание уделяют пяти гидроэлектростанциям, затопленным во время наводнения, в частности комплексу Upper Trishuli, где около 350 человек, возможно, оказались заблокированными в туннеле. К поисковой операции привлекли около 10 тысяч непальских военных, а также специализированные группы из Китая и Индии, которые используют тяжелую технику, дроны и оборудование для поиска людей.

Китайские учёные заявляют, что стихийное бедствие стало следствием нестабильности ледников под воздействием глобального потепления, тогда как Пекин направил более 2100 спасателей и выделил не менее 220 млн юаней на ликвидацию последствий катастрофы.

Ранее Фокус сообщал о том, что число жертв наводнения в Непале растет. В Непале пропала семья из четырёх миллионеров, проживавших в графстве Суррей (Великобритания), среди которых — обладательница титула "Миссис Индия Великобритания".

Впоследствии стало известно, что в Непале начали массово хоронить неопознанные тела после наводнения. По информации СМИ, тела и человеческие останки, извлечённые с берегов реки, хранятся в различных учреждениях и разложились настолько, что визуальная идентификация стала невозможной.