Шість рейсів і сотні врятованих: як Україна евакуювала людей з Афганістану

П’ять років тому, наприкінці серпня 2021 року, Україна завершила операцію з евакуації людей з Афганістану після падіння Кабула. За шість рейсів українські літаки вивезли людей із країни, а спецпризначенці доставили до аеропорту близько 700 осіб.

Про це повідомили у Групі захисту Андрія Єрмака.

Після захоплення Кабула Талібаном 15 серпня Україна за дорученням президента Володимира Зеленського розгорнула власну евакуаційну операцію.

З 16 до 28 серпня 25-та бригада транспортної авіації виконала шість рейсів Іл-76. Українські спецпризначенці виходили в місто по три-чотири рази на день, щоб доставляти людей до аеропорту. Одну з груп провели через Abbey Gate за кілька годин до теракту, який забрав понад 180 життів.

Серед евакуйованих були українці та їхні родини, афганці, представники ООН і міжнародних організацій, журналісти The Wall Street Journal і The Globe and Mail, а також перекладачі канадських військових. По допомогу до України зверталися також США та інші партнери.

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Політичну координацію операції здійснював Андрій Єрмак. Він узгоджував домовленості з міжнародними партнерами та контролював їх реалізацію.

В останній день трьома літаками евакуювали близько 360 людей. Після прибуття останнього борту до Борисполя Єрмак заявив: “Усіх українських громадян, які заявили про бажання виїхати з Афганістану, ми вже евакуювали”.

Серед евакуйованих була режисерка та голова “Афган Фільм” Сахра Карімі. Після її звернення вдалося організувати маршрут через Туреччину до України.

“Нам треба їхати до України. Бо лише Україна допоможе нам вибратися”, — згадувала Карімі.

Вона розповіла, що разом з іншими людьми та дітьми чекала на евакуацію багато годин і пропустила перший український рейс. Зрештою український уряд допоміг їй дістатися турецького рейсу, яким вона спочатку вилетіла до Туреччини, а звідти — в Україну. Через кілька днів після приїзду Карімі гуляла містом і зробила фото біля готелю “Україна”, яке, за її словами, відтоді використовує як обкладинку у LinkedIn.

Нагадаємо, з минулого року між Пакистаном та Афганістаном триває збройне протистояння. Зокрема, у березні Ісламабад завдав ударів по Кабулу.

Водночас управління Талібану з поширення доброчесності та запобігання порокам заявило про знищення близько 500 музичних інструментів. У русі пояснили це тим, що вважають музику такою, що "збиває людей зі шляху істинного".