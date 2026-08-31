Шесть рейсов и сотни спасенных: как Украина эвакуировала людей из Афганистана

Пять лет назад, в конце августа 2021 года, Украина завершила операцию по эвакуации людей из Афганистана после падения Кабула. За шесть рейсов украинские самолеты вывезли людей из страны, а спецназовцы доставили в аэропорт около 700 человек.

Об этом сообщили в Группе защиты Андрея Ермака.

После захвата Кабула талибами 15 августа Украина по поручению президента Владимира Зеленского развернула собственную эвакуационную операцию.

С 16 по 28 августа 25-я бригада транспортной авиации выполнила шесть рейсов на самолетах Ил-76. Украинские спецназовцы выезжали в город по три-четыре раза в день, чтобы доставлять людей в аэропорт. Одну из групп провели через Abbey Gate за несколько часов до теракта, унесшего более 180 жизней.

Среди эвакуированных были украинцы и их семьи, афганцы, представители ООН и международных организаций, журналисты The Wall Street Journal и The Globe and Mail, а также переводчики канадских военных. За помощью в Украину обращались также США и другие партнеры.

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Политическую координацию операции осуществлял Андрей Ермак. Он согласовывал договоренности с международными партнерами и контролировал их выполнение.

В последний день тремя самолетами эвакуировали около 360 человек. После прибытия последнего самолета в Борисполь Ермак заявил: "Всех украинских граждан, выразивших желание выехать из Афганистана, мы уже эвакуировали".

Среди эвакуированных была режиссёр и глава "Афган Филм" Сахра Карими. После её обращения удалось организовать маршрут через Турцию в Украину.

"Нам нужно ехать в Украину. Потому что только Украина поможет нам выбраться", — вспоминала Карими.

Она рассказала, что вместе с другими людьми и детьми ждала эвакуации много часов и пропустила первый украинский рейс. В конце концов украинское правительство помогло ей сесть на турецкий рейс, на котором она сначала вылетела в Турцию, а оттуда — в Украину. Через несколько дней после приезда Карими гуляла по городу и сделала фото возле отеля "Украина", которое, по её словам, с тех пор использует в качестве обложки в LinkedIn.

Напомним, что с прошлого года между Пакистаном и Афганистаном продолжается вооруженное противостояние. В частности, в марте Исламабад нанес удары по Кабулу.

В то же время управление Талибана по распространению добродетели и предотвращению пороков заявило об уничтожении около 500 музыкальных инструментов. В движении объяснили это тем, что считают музыку "сбивающей людей с пути истинного".