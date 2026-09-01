Російська в усьому світ та "Калаш": у РФ до школи прийшов Z-військовий та "навчав" дітей (відео)

На шкільну першовересневу лінійку у Росії прийшов невідомий чоловік у татуюваннях та шкірянці, який радив дітям більше уваги звертати на автомат "Калашникова", ніж на інші науки, розповіли у мережі. Завдяки "Калашу" РФ поширить російську в усьому світі, чути на відео з лінійки. Медіа з'ясували, що це російський військовий, який воював в Україні. Які тези кремлівської пропаганди почули першокласники у РФ?

Чоловіка запросили на лінійку 1 вересня в ліцей у Красноярську, ідеться у дописі росЗМІ "Дождь", яке звернуло увагу на відео в одному з місцевих пабліків. На записі — росіянин, який виступає на подвір'ї школи, а перед ним — шестирічні діти з квітами та портфелями, які уважно слухають кремлівські наративи. Журналісти зауважили, що під час виступу пролунала тезі російського скандального політика Володимира Жириновського, який помер незадовго до вторгнення РФ в Україну. У 2026 році діти почули, що для поширення російської мови в усьому світі потрібно вивчати у школі будову автомата "Калашникова."

Відео дня

Гість ліцею був лаконічним: після тез Жириновського про російську мову та автомат привітав усіх зі світом та пішов. Тим часом "Дождь" з'ясував ім'я чоловіка, який завітав до першокласників. З'ясувалось, що це житель Красноярська Олександр Клаус, який не вперше виступає перед школярами, і про це не раз писали місцеві медіа. Клаус — російський військовослужбовець, який воював проти українців. Під час одного з виступів він розповів, що у серпні 2023 року пішов добровольцем у ЗС РФ, уклав контракт та опинився у загоні "Чорний барс". Його "бойовий" шлях — це бої під Авдіївкою, Пісками та Водяним, після чого було поранення і чоловіка списали. Звертаючись до дітей та молоді, Клаус говорив, що і сьогодні хотів би повернутись на війну та стати медиком чи кулеметником. У дописі росЗМІ вказано, що Z-військовий брав участь у "патріотичних заходах", на яких закликав молодь зробити "геройський вчинок" та приєднатись до ЗС РФ, щоб воювати проти українців.

Пропаганда РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки пропаганди РФ. Наприклад, у 2024 році стало відомо про створення посади "наглядач за патріотизмом" у школах російських регіонів та на тимчасово окупованих територіях. На фінансування цієї ідеї Кремль виділив майже 40 млрд руб. Головне завдання "наглядачів" — "промивати мізки" українським дітям та виховувати з них "яничарів", розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Ще один напрямок роботи російських пропагандистів — це створення так званих "музеїв СВО", які працюватимуть на ТОТ України. Працівники цих закладів отримали завдання розповідати дітям про "нацистську" Україну та поширювати кремлівські наративи.

Нагадуємо, 28 серпня з'явилося відео з віцеспікером Держдуми РФ Петром Толстим, який відкрито визнав навмисні удари РФ по цивільних українцях.