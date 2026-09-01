Русский во всем мире и "Калаш": в РФ в школу пришел Z-военный и "обучал" детей (видео)

На школьную линейку 1 сентября в России пришёл неизвестный мужчина с татуировками и в кожаной куртке, который советовал детям уделять больше внимания автомату "Калашникова", чем другим наукам, как сообщили в сети. Благодаря "Калашу" РФ распространит русский язык по всему миру, слышно на видео с линейки. СМИ выяснили, что это российский военный, воевавший в Украине. Какие тезисы кремлевской пропаганды услышали первоклассники в РФ?

Мужчину пригласили на линейку 1 сентября в лицей в Красноярске, говорится в публикации российского СМИ "Дождь", которое обратило внимание на видео в одном из местных пабликов. На записи — россиянин, выступающий во дворе школы, а перед ним — шестилетние дети с цветами и портфелями, внимательно слушающие кремлевские нарративы. Журналисты отметили, что во время выступления прозвучала теза скандального российского политика Владимира Жириновского, скончавшегося незадолго до вторжения РФ в Украину. В 2026 году дети услышали, что для распространения русского языка по всему миру нужно изучать в школе устройство автомата "Калашникова".

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Гость лицея выразился лаконично: после высказываний Жириновского о русском языке и автомате он поздравил всех с праздником и ушёл. Тем временем "Дождь" выяснил имя мужчины, который посетил первоклассников. Оказалось, что это житель Красноярска Александр Клаус, который не впервые выступает перед школьниками, и об этом не раз писали местные СМИ. Клаус — российский военнослужащий, воевавший против украинцев. Во время одного из выступлений он рассказал, что в августе 2023 года пошёл добровольцем в ВС РФ, заключил контракт и оказался в отряде "Чёрный барс". Его "боевой" путь — это бои под Авдеевкой, Песками и Водяным, после чего он получил ранение и был списан со службы. Обращаясь к детям и молодежи, Клаус говорил, что и сегодня хотел бы вернуться на войну и стать медиком или пулеметчиком. В публикации российских СМИ указано, что Z-военный участвовал в "патриотических мероприятиях", на которых призывал молодежь совершить "героический поступок" и вступить в ВС РФ, чтобы воевать против украинцев.

Пропаганда РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал о других случаях пропаганды со стороны РФ. Например, в 2024 году стало известно о введении должности "инспектора по патриотизму" в школах российских регионов и на временно оккупированных территориях. На финансирование этой идеи Кремль выделил почти 40 млрд руб. Главная задача "надзирателей" — "промывать мозги" украинским детям и воспитывать из них "янычар", рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Еще одно направление деятельности российских пропагандистов — создание так называемых "музеев СВО", которые будут работать на временно оккупированных территориях Украины. Сотрудники этих учреждений получили задание рассказывать детям о "нацистской" Украине и распространять кремлевские нарративы.

Напоминаем, что 28 августа появилось видео с вице-спикером Госдумы РФ Петром Толстым, который открыто признал преднамеренные удары РФ по гражданским украинцам.