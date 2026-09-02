"Вивозитимуть частинами": турецькі авіакомпанії скасовують рейси до РФ після слів Зеленського

Рейси авіакомпанії Pegasus скасовують з Москви, Уфи, Санкт-Петербурга та Самари. Напередодні президент України попередив, що російський повітряний простір не є безпечним.

Глава МЗС України Андрій Сібіга повідомив, що Україна офіційно повідомила ІКАО (Міжнародну організацію цивільної авіації) про те, що повітряний простір Росії є небезпечним для цивільної авіації. Зараз у РФ скасовують рейси турецьких авіакомпаній, при цьому російські компанії продовжують польоти. Фокус зібрав усе, що відомо.

"Це наше відповідальне рішення — повідомити ІКАО, усі авіакомпанії та уряди про необхідність дотримуватися обережності, навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов’язок щодо їхнього інформування. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам", — написав Сібіга на платформі X.

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Андрій Сібіга заявив, що Україна офіційно поінформувала всіх про необхідність дотримуватися обережності Фото: X/ Андрій Сибіга

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що турецька компанія продовжує затримувати вильоти з Туреччини до Москви.

Так, пасажири рейсу РС1458 авіакомпанії Pegasus розповіли, що мали вилетіти з Даламана до Москви о 1:30 ночі. За словами туристів, перед посадкою їм повідомили, що рейс скасовано. Після цього росіян розвезли по готелях. Вдень їх знову привезли в аеропорт, але рейсу немає.

"Вчора нам обіцяли, що вивозитимуть частинами. Сьогодні сказали, що є можливість вилетіти 3 вересня, але ми не розуміємо, як це можливо. Адже туди полетять і інші люди", — поскаржилися росіяни.

Вранці 2 серпня авіакомпанія Pegasus почала масово скасовувати рейси з Туреччини до Москви. За словами пасажирів, причиною скасування стала "ситуація з повітряним простором". У "Внуково" було затримано на прильоті та вильоті щонайменше 12 рейсів авіакомпанії. Пізніше в Pegasus заявили, що рейси в Росії виконуватимуться за розкладом, повідомили в авіакомпанії. Скасування 1 та 2 вересня там пояснили "технічними та операційними причинами".

Пасажирам скасованих рейсів запропонували або переоформити квитки на інші рейси після 2 вересня, або повернути гроші.

Повідомляється, що вночі аеропорт "Внуково" деякий час працював з обмеженнями.

При цьому станом на 3 вересня підтверджених скасувань рейсів компаній Pegasus та Turkish Airlines у російських аеропортах наразі немає — рейси вказані у розкладі. Однак пасажирам рекомендується стежити за табло: статус рейсів може змінюватися.

У Шереметьєво окремо повідомили, що всі планові рейси з цього аеропорту до Туреччини, які виконують авіакомпанії "Аерофлот", Nordwind Airlines та Corendon Airlines, здійснюються згідно з розкладом. Проте все одно рекомендують стежити за розкладом.

Нагадаємо, увечері 1 вересня Володимир Зеленський попередив усі авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, що небо Росії "стає цілком небезпечним", тому всім слід враховувати, що в російському небі будуть перебувати українські дрони.

Реакція в РФ була дуже бурхливою. Ксенія Собчак звинуватила українського лідера в цинізмі та "байдужості до цивільного населення". А Володимир Путін навіть влаштував несподіваний брифінг о другій годині ночі й відповів погрозами.