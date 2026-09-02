"Будут вывозить частями": турецкие авиалинии отменяют рейсы в РФ после слов Зеленского

Рейсы компании Pegasus отменяют из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и Самары. Днем ранее президент Украины предупредил, что российское небо не является безопасным.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО (Международную организацию гражданской авиации), что воздушное пространство России небезопасно для гражданской авиации. Теперь в РФ отменяют рейсы турецких авиакомпаний, при этом российские компании продолжают полеты. Фокус собрал все, что известно.

"Это наше ответственное решение — уведомить ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости соблюдать осторожность, даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность по их информированию. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты", — написал Сибига на платформе X.

Відео дня

Андрей Сибига заявил, что Украина официально уведомила всех о необходимости соблюдать осторожность Фото: X/ Андрей Сибига

Тем временем российские СМИ сообщают, что турецкая компания продолжает задерживать вылеты из Турции в Москву.

Так, пассажиры рейса РС1458 авиакомпании Pegasus рассказали, что должны были вылетать из Даламана в Москву в 1:30 ночи. По словам туристов, перед посадкой им заявили, что рейс отменен. После этого россиян развезли по отелям. Днем их снова привезли в аэропорт, но рейс нет.

"Вчера нам обещали, что будут вывозить частями. Сегодня сказали, что есть возможность полететь 3 сентября, но мы не понимаем, как это возможно. Там же и другие люди полетят", — пожаловались россияне.

Утром 2 августа Pegasus начала массово отменять рейсы из Турцию в Москву. По словам пассажиров, причина отмены — "ситуация с с воздушным пространством". Во "Внуково" были задержаны на прилет и вылет минимум 12 рейсов авиакомпании. Позже в Pegasus заяивли, что рейсы в России будут выполняться по расписанию, сообщили в авиакомпании. Отмены 1 и 2 сентября там объяснили "техническими и операционными причинами".

Пассажирам отмененных рейсов предложили либо переоформить билеты на другие рейсы после 2 сентября, либо вернуть деньги.

Сообщается, что ночью аэропорт "Внуково" некоторое время работал с ограничениями.

При этом на 3 сентября подтвержденных отмен рейсов Pegasus и Turkish Airlines в российских аэропортах на данный момент нет – рейсы стоят в расписании. Но пассажирам рекомендуется следить за табло: статусы могут меняться.

В Шереметьево отдельно сообщили, что все плановые рейсы из этого аэропорта в Турцию авиакомпаний "Аэрофлот", Nordwind Airlines и Corendon Airlines выполняются в соответствии с расписанием. Но все равно рекомендуют следить за расписанием.

Напомним, вечером 1 сентября Владимир Зеленский предупредил каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, что небо России "становится полностью опасным", поэтому всем следует учитывать, что в российском небе будут находиться украинские дроны.

Реакция в РФ была очень бурной. Ксения Собчак обвинила украинского лидера в цинизме и "безразличии к гражданским лицам". А Владимир Путин даже устроил внезапный брифинг в два часа ночи и ответил угрозами.