Поліція виявила шість вибухових пристроїв на електропідстанції в місті Бергхайм поблизу Кельна після того, як там сталося коротке замикання.

Про це пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на заяву голови кримінальної поліції Кельна Міхаеля Ессера.

Він уточнив, що йдеться про піротехнічні засоби. Ймовірно, їх використовували, щоб протягнути дріт над лінією електропередач і таким чином спричинити замикання.

Ессер заявив, що йдеться про умисне злодіяння, внаслідок якого на електропідстанції було зупинено роботу кількох енергоблоків. Інцидент розслідують як диверсію.

Слідчі також вивчають зв’язок між інцидентами в Кельні та Бранденбурзі, де напередодні аналогічним чином було виявлено вибухові речовини біля лінії електропередач на підстанції в Турнов-Прейлаку. Ессер наголосив, що і там, і там для диверсії використовували феєрверки.

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Силовики також мають намір дослідити знайдені на місці події пристрої для запуску піротехнічних засобів на наявність слідів ДНК.

Це вже третя диверсія в Німеччині за останню добу. Окрім коротких замикань на підстанціях у Бранденбурзі та Кельні, ще одна подія сталася сьогодні рано вранці в баварському місті Аусбург. Там на вокзалі вибухнув невідомий пристрій, пізніше знайшли ще один. Двоє людей отримали травми.

Нагадаємо, 1 вересня влада Німеччини відкрито звинуватила Росію в агресивних діях на території країни, зокрема у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига в ніч з 4 на 5 серпня. Тепер у Німеччині закривають "Російський дім" у Берліні та консульство РФ у Бонні.

Після цього заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Німеччина нібито висунула проти Росії безпідставні звинувачення у нападі на аеропорт Лейпцига. У відповідь він заявив, що німецькі заводи з виробництва військової техніки заслуговують на прямий удар.