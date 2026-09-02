Полиция обнаружила шесть взрывных устройств на электроподстанции в городе Бергхайм под Кельном после того, как там произошло замыкание.

Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на заявление главы криминальной полиции Кельна Михаэля Эссера.

Он уточнил, что речь идет о пиротехнических средствах. Вероятно, их использовали, чтобы запустить провод над линией электропередач и таким образом вызвать замыкание.

Эссер заявил, что речь идет об умышленном злодеянии, в результате которого на электроподстанции остановили работу нескольких энергоблоков. Произошедшее расследуют как диверсию.

Следователи также изучают связь между инцидентами в Кельне и Бранденбурге, где накануне аналогичным образом обнаружили взрывчатые вещества у линии электропередач на подстанции в Турнов-Прейлаке. Эссер подчеркнул, что и там, и там для диверсии использовали фейерверки.

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Силовики также собираются исследовать найденные на месте происшествия устройства для запуска пиротехнических средств на предмет следов ДНК.

Это уже третья диверсия в Германии за последние сутки. Помимо замыканий на подстанциях в Бранденбурге и Кельне, еще одно происшествие случилось сегодня рано утром в баварском городе Аусбург. Там на вокзале взорвалось неизвестное устройство, позже нашли еще одно. Два человека получили травмы.

Напомним, 1 сентября власти Германии открыто обвинили Россию в агрессивных действиях на территории страны, в частности в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в ночь с 4 на 5 августа. Теперь в Германии закрывают "Русский дом" в Берлине и консульство РФ в Бонне.

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия якобы выдвинула против России недоказанные обвинения в нападении на аэропорт Лейпцига. В ответ он заявил, что немецкие заводы по производству военной техники заслуживают прямого удара.