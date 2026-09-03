Вибух у Німеччині: двоє українців постраждали, а на вокзалі знайшли ще один підозрілий предмет

Унаслідок вибуху невідомого предмета біля головного вокзалу Аугсбурга в Німеччині постраждали 17-річна та 18-річний громадяни України. Вони випадково опинилися біля місця інциденту та дістали легкі травми.

Про це повідомила поліція Баварії.

Вибух стався 2 вересня близько 03:15 у районі Bahnhofstraße. Обоє українців отримали акустичну травму.

Після вибуху поліція оточила місце події. Близько 08:30 у тунелі головного вокзалу знайшли ще один підозрілий предмет, через що вокзал повністю закрили, а рух потягів тимчасово зупинили.

Фахівці Баварського земельного управління кримінальної поліції та спеціально навчений службовий собака перевірили предмет. Зрештою встановили, що він не становив небезпеки. Обмеження на вокзалі скасували близько 10:00.

Вибух також пошкодив фасади кількох прилеглих будівель. Зокрема, постраждали вітрини туристичного бюро, магазину косметики, ювелірної крамниці та банку. Точний розмір збитків поки не встановили.

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Поліція продовжує розслідувати обставини вибуху та встановлювати, що саме стало його причиною. У піковий момент до операції залучили близько 200 співробітників поліції та інших служб.

Нагадаємо, 1 вересня влада Німеччини публічно звинуватила Росію в агресивних діях на території країни. Йдеться, зокрема, про ймовірну спробу диверсії в аеропорту Лейпцига в ніч проти 5 серпня. Після цього Німеччина вирішила закрити “Російський дім” у Берліні та консульство РФ у Бонні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав звинувачення Берліна у причетності Росії до нападу на аеропорт Лейпцига безпідставними. Водночас він заявив, що німецькі підприємства, які виробляють військову техніку, нібито є цілями для прямого удару.