В результате взрыва неизвестного предмета возле главного вокзала Аугсбурга в Германии пострадали 17-летняя и 18-летний граждане Украины. Они случайно оказались рядом с местом происшествия и получили легкие травмы.

Об этом сообщила полиция Баварии.

Взрыв произошел 2 сентября около 03:15 в районе Bahnhofstraße. Оба украинца получили акустическую травму.

После взрыва полиция оцепила место происшествия. Около 08:30 в туннеле главного вокзала обнаружили ещё один подозрительный предмет, в связи с чем вокзал полностью закрыли, а движение поездов временно приостановили.

Специалисты Баварского земельного управления уголовной полиции и специально обученная служебная собака проверили предмет. В итоге было установлено, что он не представлял опасности. Ограничения на вокзале сняли около 10:00.

Взрыв также повредил фасады нескольких соседних зданий. В частности, пострадали витрины туристического бюро, магазина косметики, ювелирного магазина и банка. Точный размер ущерба пока не установлен.

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Полиция продолжает расследовать обстоятельства взрыва и выяснять, что именно стало его причиной. В пиковый момент к операции были привлечены около 200 сотрудников полиции и других служб.

Напомним, 1 сентября власти Германии публично обвинили Россию в агрессивных действиях на территории страны. Речь идет, в частности, о возможной попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. После этого Германия решила закрыть "Русский дом" в Берлине и консульство РФ в Бонне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал обвинения Берлина в причастности России к нападению на аэропорт Лейпцига безосновательными. В то же время он заявил, что немецкие предприятия, производящие военную технику, якобы являются целями для прямого удара.