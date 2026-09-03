Сховали ціле місто в бункер: у Фінляндії провели найбільші в Європі навчання з цивільної оборони

Це були наймасштабніші навчання з часів Другої світової війни. Фінляндія серйозно готується до ймовірного нападу Росії та облаштовує укриття, які зможуть прийняти все населення країни.

У цьому сценарії навчань критично важлива інфраструктура в центральному фінському місті Куопіо, зокрема системи електропостачання та водопостачання, зазнала збитків внаслідок кібератак, а також існує загроза ракетних ударів з боку сусідньої з Фінляндією Росії. Тож місцева влада та пересічні громадяни відпрацювали дії на випадок реального нападу, пише Daily Mail.

У навчаннях взяли участь понад 2000 осіб. Кордон Фінляндії з Росією простягається на понад 1300 кілометрів від Балтійського моря до Полярного кола. У 2024 році Фінляндія, разом зі Швецією, вступила до НАТО після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. До цього моменту фіни були готові захищатися від Росії здебільшого самостійно. І бункери, які розкидані по всій країні, ніколи не були занедбані. Самі фіни іронічно зазначають, що готувалися до війни ще з часів нападу СРСР і Другої світової війни.

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Бункер у Куопіо прийняв 2000 осіб Фото: Соцмережi

За словами відставного полковника армії Аско Мухонена, який і організував цивільні навчання в Куопіо, оборона Фінляндії спирається не лише на військових, а й на "спосіб мислення" пересічних фінів, готових взяти на себе відповідальність за безпеку своєї країни.

"Не всі раді службі в армії, але "наш обов’язок — служити й захищати цю країну, як це робили люди до нас. Саме тому ми маємо незалежність", — сказав 23-річний призовник Юрі Пієтікайнен, якого навчали керувати притулком у Куопіо в нічний час.

Фіни готуються до війни з Росією Фото: Соцмережi

Фінляндія також має винести уроки з досвіду України, зазначив Мухонен.

Хоча найбільший бункер у Куопіо може вмістити 7000 осіб, українці іноді мають усього кілька хвилин, щоб дістатися до станції метро чи підземного паркінгу в разі загрози обстрілу балістичними ракетами. Тож зараз у Фінляндії розглядають можливість будівництва не тільки великих бункерів, здатних витримати ядерний удар, а й легкодоступних укриттів, що забезпечують хоча б якийсь захист.

У навчаннях у Куопіо взяв участь і 20-річний Дмитро Унтілла, студент з Одеси, який згадує, що 24 лютого 2022 року, коли Росія почала обстрілювати його місто, він ледь встиг вибігти у під’їзд свого будинку, оскільки ховатися більше ніде не було.

"Підготовка до подібної ситуації, безперечно, стала б у нагоді в Україні, — сказав він, — адже ніхто не знав, що таке може статися".

У Фінляндії побоюються не лише обстрілів, а й російських диверсій

Втім, фіни усвідомлюють, що найбільшу загрозу для Фінляндії становлять не ймовірні обстріли з боку Росії, а диверсії, кількість яких останнім часом зросла.

Юха Рясянен, генеральний директор електроенергетичної компанії Savon Voima, після нападу ЗС РФ на Україну ухвалив рішення не закуповувати російське біопаливо, і відтоді кількість кібератак на мережу значно зросла.

Волонтери зустрічають людей біля входу в бункер Фото: Соцмережi

Минулого року інженери також виявили щонайменше 10 світловідбивних наклейок, розміщених на особливо вразливих ділянках інфраструктури енергетичної мережі. За словами представника компанії, інші енергетичні компанії у Фінляндії також виявили їх і не знають, звідки вони взялися.

"Якби в цьому місці стався вибух, він міг би зруйнувати цілу греблю", — сказав Рясянен. За його словами, над лініями електропередач також було помічено безпілотники, але винних у цьому поки що не встановлено.

"Захиститися від усіх загроз неможливо, тому важливо, щоб люди були готові самостійно подбати про себе щонайменше протягом 72 годин — якщо відключиться електропостачання або вода стане непридатною для пиття", — сказав Рясянен.

Побоювання щодо гібридної війни Путіна знову посилилися після чергового інциденту, пов’язаного із саботажем енергосистеми в Німеччині.

"Постійно трапляються дрібні інциденти, зокрема спроби Росії заглушити сигнали GPS", — сказала 32-річна Вуокко Лахтінен, яка відвідувала навчання в Куопіо, тому вона стверджує, що "найкращий захист Фінляндії — це зробити так, щоб на неї не варто було нападати".

"Це залежить від збройних сил країни, а також від фінського народу, який відчуває, що "у нас є те, за що ми хочемо боротися", — сказала вона. У цьому допомагає й пам’ять про те, що Фінляндії довелося пережити в минулому.

Фінляндія готується до війни з РФ вперше з часів Другої світової війни

Під час воєн із Радянським Союзом Фінляндія втратила близько 11 % своєї території, а понад 400 000 осіб, приблизно 12 % населення, покинули свої домівки на території, яка зараз розташована на заході Росії.

У музеї ветеранів у Куопіо 95-річний Рісто Менкконен зберігає аркуш паперу, на якому він записав дати бомбардування міста та імена загиблих. Він пам’ятає, як у дитинстві забіг із батьком до бомбосховища в той момент, коли вибухнула радянська бомба, вбивши п’ятьох їхніх сусідів.

102-річна Піркко Науккарінен згадувала, як у 16 років вона працювала в польовій кухні на передовій, ділила бліндажі з солдатами та ховалася в окопах, коли радянська авіація атакувала фінську армію, що відступала.

А 92-річна Айлі Тойванен двічі залишала свій дім. Обидва рази фінські солдати казали її родині, що в них є одна година, щоб зібрати речі. Першого разу їхній дім спалили, щоб він не дістався росіянам. Вдруге радянська авіація атакувала евакуаційний поїзд, і пасажирам довелося вистрибувати з вікон і йти пішки до Куопіо.

Коли Росія напала на Україну у 2022 році, вона зі сльозами на очах сказала, що побоюється, що їй доведеться покинути свій дім утретє.

Це були наймасштабніші навчання з часів Другої світової війни Фото: Соцмережi

А учасники навчань у Куопіо жартують, що фіни в певному сенсі "песимістично дивляться на життя", але історія показує, що може статися з Росією.

Щодо загроз з боку Москви, Мухонен сказав: "Не вірте тому, що вони кажуть, а спостерігайте за тим, що вони роблять".

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав про те, як Фінляндія збудувала цілу мережу бункерів по всій країні, які зараз використовуються як спортивні майданчики.

Але навіть у величезному притулку "Меріхак", де можуть розміститися 6000 осіб, не приймають домашніх тварин.