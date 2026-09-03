Спрятали целый город в бункер: в Финляндии провели крупнейшие в Европе учения гражданской обороны

Это были самые масштабные учения со времен Второй мировой войны. Финляндия серьезно готовится к вероятному нападению России и готовит убежища, которые могут принять все население страны.

В этом сценарии учений критически важная инфраструктура в центральном финском городе Куопио, включая электро- и водоснабжение, была нарушена кибератаками, а также существует угроза ракетных ударов со стороны соседней с Финляндией России. Так что местные власти и обычные граждане отработали действия в случае реального нападения, пишет Daily Mail.

В учениях приняли участи более 2000 человек. Граница Финляндии с Россией простирается более чем на 1300 километров от Балтийского моря до Полярного круга. В 2024 году Финляндия, вместе со Швецией, вступила в НАТО после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. До этого момента финны были готовы защищаться от России в основном в одиночку. И бункеры, которые рассыпаны по всей стране, никогда не были заброшены. Сами финны иронично отмечают, что готовились к войне со времен нападения СССР и Второй мировой войны.

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Бункер в Куопио принял 2000 человек Фото: Соцсети

Оборона Финляндии, по словам отставного полковника армии Аско Мухонена, который и организовал гражданские учения в Куопио, опирается не только на военных, но и на "образ мышления" обычных финнов, готовых взять на себя ответственность за безопасность своей страны.

"Не все рады службе в армии, но "наш долг — служить и защищать эту страну, как это делали люди до нас. Именно поэтому у нас есть независимость", — сказал 23-летний призывник Юри Пиетикайнен, которого учили управлять убежищем в Куопио в ночное время.

Финны готовятся к войне с Россией Фото: Соцсети

Финляндия также должна извлечь уроки из опыта Украины, сказал Мухонен.

Хоть самый большой бункер в Куопио может вместить 7000 человек, у украинцев иногда есть всего несколько минут, чтобы добежать до станции метро или подземной парковки при угрозе обстрела баллистическими ракетами. Так что сейчас в Финляндии рассматривают постройку не только больших бункеров, которые способны выдержать ядерный удар, но и легкодоступное убежище, обеспечивающее хоть какую-то защиту.

В учениях в Куопио принял участие и 20-летний Дмитрий Унтилла, студент из Одессы, который вспоминает, что 24 февраля 2022 года, когда Россия начала обстреливать его город, едва успел выбежать в подъезд своего дома, так как прятаться было больше негде.

"Подготовка к подобной ситуации определенно помогла бы в Украине, — сказал он, — потому что никто не знал, что такое может произойти".

В Финляндии опасаются не только обстрелов, но и российских диверсий

Впрочем, финны осознают, что наибольшую угрозу Финляндии несут не вероятные обстрелы со стороны России, но и диверсии, количество которых возросло в последнее время.

Юха Рясянен, генеральный директор электроэнергетической компании Savon Voima, после нападения ВС РФ на Украину принял решение не закупать российское биотопливо и с той поры количество кибератак на сеть значительно возросло.

Волонтеры встречают людей у входа в бункер Фото: Соцсети

В прошлом году инженеры также обнаружили по меньшей мере 10 светоотражающих наклеек, размещенных на особо уязвимых участках инфраструктуры энергетической сети. По словам представителя компании, другие энергетические компании в Финляндии также обнаружили их и не знают, откуда они взялись.

"Если бы в этом месте произошел взрыв, он мог бы разрушить целую плотину", — сказал Рясянен.По его словам, над линиями электропередач также были замечены беспилотники, но виновные в этом пока не установлены.

"Защититься от всех угроз невозможно, поэтому важно, чтобы люди были готовы самостоятельно позаботиться о себе как минимум в течение 72 часов — если отключится электроснабжение или вода станет непригодной для питья", —сказал Рясянен.

Опасения по поводу гибридной войны Путина возобновились после очередного инцидента с саботажем энергосистемы в Германии.

"Постоянно происходят мелкие инциденты, в том числе попытки России заглушить сигналы GPS", — сказала 32-летний Вуокко Лахтинен, посещавший учения в Куопио, поэтому она говорит, что "лучшая защита Финляндии — это сделать так, чтобы на нее не стоило нападать".

"Это зависит от вооруженных сил страны, а также от финского народа, который чувствует, что "у нас есть то, за что мы хотим бороться", — сказала она. Помогает в этом и память о том, что Финляндии пришлось вытерпеть в прошлом.

Финляндия готовится к войне с РФ со времен Второй мировой войны

В ходе войн с Советским Союзом Финляндия потеряла около 11% своей территории, а более 400 000 человек, примерно 12% населения, покинули свои дома на территории, которая сейчас находится на западе России.

В музее ветеранов в Куопио 95-летний Ристо Менкконен хранит листок бумаги, на котором он записал даты бомбардировки города и имена погибших. Он помнит, как в детстве забежал с отцом в убежище в тот момент, когда взорвалась советская бомба, убив пятерых их соседей.

102-летняя Пиркко Науккаринен вспоминала, как в 16 лет она работала в полевой кухне на передовой, делила блиндажи с солдатами и пряталась в окопах, когда советская авиация атаковала отступающую финскую армию.

А 92-летняя Айли Тойванен дважды покидала свой дом. Оба раза финские солдаты говорили ее семье, что у них есть один час, чтобы собрать вещи. В первый раз их дом сожгли, чтобы он не достался русским. Во второй раз советская авиация атаковала эвакуационный поезд, и пассажирам пришлось выпрыгивать из окон и пешком идти до Куопио.

Когда Россия напала на Украину в 2022 году, она со слезами на глазах сказала, что опасается, что ей придется покинуть свой дом в третий раз.

Это были самые масштабные учения со времен Второй мировой войны Фото: Соцсети

А участники учений в Куопио шутят, что финны в каком-то смысле "пессимистично смотрят на жизнь", но история показывает, что может произойти с Россией.

Что касается угроз со стороны Москвы, Мухонен сказал: "Не верьте тому, что они говорят, а наблюдайте за тем, что они делают".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как Финляндия построила целую сеть бункеров по свей стране, которые сейчас используются, как спортивные площадки.

Но даже в огромное убежище Мерихака, где могут разместить 6000 человек, не примут домашних животных.