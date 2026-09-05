Атака РФ по офісу СБУ в Києві: Словаччина засудила напад і викликала посла Росії

Словаччина засудила атаку РФ на центральний офіс СБУ в Києві, а також викликала російського посла. Під час удару ЗС РФ постраждав консульський відділ МЗС Словаччини.

Очільник МЗС Словацької республіки Юрій Бланар заявив, що приміщення консульського відділу в Києві з міркувань безпеки наразі використовується обмежено. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Словаччини.

"Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть поставити під загрозу життя та безпеку мирних жителів. Водночас ми звертаємося до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації, яка посилює напруженість та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту", — сказав пан Бланар.

Заява МЗС Словаччини про атаку РФ на Київ Фото: Facebook

Глава МЗС Словаччини повідомив, що "викликав посла Росії в Словацькій республіці" щодо цього інциденту. Водночас словацьке МЗС не повідомляє детальної інформації про наслідки атаки, а також коли саме буде викликано російського дипломата через удар по українській столиці.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрон РФ влучив у будівлю СБУ в центрі Києва. Очевидці вказують, що вибух пролунав близько 15.30, після чого в районі Золотих Воріт почав підніматися густий дим.

Згодом стало відомо, що в СБУ пообіцяли росіянам відповідь. В Службі безпеки України пообіцяли "болючу відповідь" російським окупантам.