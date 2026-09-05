Удар РФ на офис СБУ в Киеве: Словакия осудила обстрел и вызвала посла России

Словакия осудила нападение РФ на центральный офис СБУ в Киеве, а также вызвала российского посла. В ходе удара ВС РФ пострадал консульский отдел МИД Словакии.

Глава МИД Словацкой Республики Юрий Бланар заявил, что помещение консульского отдела в Киеве по соображениям безопасности в настоящее время используется в ограниченном режиме. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Словакии.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и безопасность мирных жителей. В то же время мы обращаемся к обеим сторонам с просьбой избегать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта", — сказал г-н Бланар.

Заявление МИД Словакии о нападении РФ на Киев Фото: Facebook

Глава МИД Словакии сообщил, что "вызвал посла России в Словацкой Республике" в связи с этим инцидентом. При этом словацкое МИД не сообщает подробной информации о последствиях атаки, а также о том, когда именно будет вызван российский дипломат в связи с ударом по украинской столице.

Відео дня

Ранее "Фокус" сообщал о том, как дрон РФ попал в здание СБУ в центре Киева. Очевидцы отмечают, что взрыв прогремел около 15:30, после чего в районе Золотых Ворот начал подниматься густой дым.

Впоследствии стало известно, что в СБУ пообещали россиянам ответ. В Службе безопасности Украины пообещали "болезненный ответ" российским оккупантам.