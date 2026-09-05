Претензії на Фолклендські острови: Трамп може підтримати Аргентину як помсту Британії

Дональд Трамп натякнув на перегляд підтримки суверенітету Великої Британії над Фолклендськими островами. Такий крок з боку США може стати інструментом "відплати" Лондону та особистою послугою президенту Аргентини.

Глава Аргентини Хав'єр Мілей заявив про намір відновити претензії на низку островів у південній Атлантиці. Про це повідомляє видання The Guardian, зазначаючи, що це стало можливим завдяки ідеології американського президента, який "зациклений" на помсті.

Багатовікова суперечка щодо суверенітету над островами, відомими у Великій Британії як Фолкленди, а в Аргентині — як Мальвіни, залишався замороженим з 1982 року, коли дві країни провели короткий кровопролитний конфлікт, що розпочався після того, як військова диктатура, яка правила в Аргентині, вторглася на цю територію. Велика Британія повернула їх, змусивши Аргентину капітулювати.

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За три з гаком десятиліття, що минули з того часу, встановився крихкий мир, хоча Аргентина не відмовилася від своїх претензій, незважаючи на те, що мешканці островів вважають себе британцями.

Однак Трамп дав зрозуміти, що переглядає позицію Вашингтона щодо підтримки британського суверенітету над Фолклендськими островами.

Мілей звернув увагу на коментар Трампа, в якому той заявив, що "переглядає" давню нейтральну позицію США щодо суверенітету цієї території, що де-факто означало визнання контролю Великої Британії.

Трамп, як пише видання, образився на колишнього прем’єр-міністра Кіра Стармера, за часів керування якого Велика Британія відмовилася підтримати рішення президента США вступити у війну з Іраном.

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При цьому одержимість глави Білого дому тим, що союзники відмовилися допомогти йому у війні, хоча перед її початком він навіть не проконсультувався з ними, настільки глибока й широка, що здатна зруйнувати відносини США в усьому світі.

А спроба Мілея нажитися на мстивості Трампа підкреслює, що "ефект метелика" від цієї війни може поширитися аж до вод, що знаходяться далеко за межами Перської затоки.

"Ваша країна не прийшла мені на допомогу", — Трамп продемонстрував своє почуття образи з боку британських ЗМІ, при цьому зазначивши, що ситуація виглядала "досить сумно".

Чому Мілей висловив претензії до Великої Британії саме зараз

Опортунізм Мілея також може бути використаний Трампом як "розмінна монета" — щоб вибити більше грошей на оборонні витрати та внески до НАТО з казначейства Великої Британії, яке переживає фінансові труднощі і яке далеко не єдине, що зазнає невдоволення американського лідера.

Останніми місяцями помста була спрямована й на інших союзників, до яких Білий дім тепер ставиться з більшою ворожістю, ніж до Росії та Китаю, пише видання. Журналісти зазначають, що США раптово скоротили щорічні спільні військові навчання з Південною Кореєю, оголосили про виведення 5000 американських військовослужбовців з Німеччини, а також погрози лунали на адресу Іспанії та Італії.

А Мілей, який відвідав інавгурацію Трампа у 2025 році, залишається в прихильності американського президента. Для стабілізації аргентинської економіки, що сумно відома своїми потрясіннями, минулого року адміністрація президента США надала уряду цієї країни кредитні гарантії на суму 20 мільярдів доларів, обумовивши ці гроші перемогою партії Мілея над лівою опозицією. .

У своєму зверненні Мілей натякнув, що над Британією "заходить сонце", посилаючись на численні міграційні, демографічні та економічні кризи, і заявив, що їх навряд чи вдасться вирішити. При цьому він не згадав про падіння власної політичної популярності.

Президент Аргентини Хав"єр Мілей Фото: з відкритих джерел

Цей фактор міг відіграти ключову роль у рішенні військової хунти захопити острови у 1982 році на тлі зростаючої опозиції, масових зникнень політичних дисидентів та численних порушень прав людини. Тоді Британія також боролася з напруженістю, спричиненою імміграцією, расовими заворушеннями, стрімким зростанням безробіття та тривалим економічним спадом, подолати який Маргарет Тетчер обіцяла після приходу до влади. Водночас вона мала міцну підтримку ідеологічного однодумця Рональда Рейгана. А ось новому прем'єр-міністру Великої Британії Енді Бернему доводиться мати справу "з крижаним вітром, що дме від лякаючої та дестабілізуючої присутності Трампа", — зазначають журналісти.

У січні Фокус писав, що Аргентина може заявити свої права на Фолклендські острови.

Також нагадаємо, що Дональд Трамп негативно відреагував на повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії після кількох років проживання в Америці.