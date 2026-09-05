Спецпосланці Трампа в Москві: Віткоффа та Кушнера відвезли до ресторану з провокативною вивіскою (фото)

Стів Віткофф і Джаред Кушнер обідали в одному з московських ресторанів. На вивісці закладу громадського харчування було помічено напис "Всьо для побєди!".

Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер були помічені на діловому обіді в одному з московських ресторанів. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Спецпредставники американського президента перебували в ресторані разом із головою фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" зазначає, що делегація, ймовірно, обідала в ресторані Avrora на вулиці Трубній у Москві.

На вивісці поруч помічено пропагандистський гасло "Всьо для побєди" офіційного російського руху, який займається збором коштів для продовження війни в Україні. Серед його представників — пропагандисти Володимир Соловйов та Олександр Коц, активна учасниця руху "Команда Путіна" Яна Поплавська, українофобка Юлія Чичеріна та ін.

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Біля ресторану з написом "Всьо для побєди"

Сам ресторан Avrora, як повідомляється, зробив акцент на рибі та морепродуктах. У його меню — ікра, молюски та інші подібні продукти. Найдорожчою стравою є цілий восьминіг за 15 800 російських рублів, тобто близько 8,2 тис. гривень. Плато з 6 устриць Фін де Клер, 6 морських їжаків, 3 гребінців, 6 солодких креветок, ніжки краба, сашимі з тунця, лосося та гребінця можна скуштувати за 18 000 рублів, тобто близько 9,3 тис. гривень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю будуть у Києві. Глава держави зазначив, що на час перебування американських представників у Росії Україна не завдаватиме повітряних ударів.

У свою чергу, глава Кремля також наказав протягом трьох діб не атакувати Київ.