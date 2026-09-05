Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обедали в одном из московских ресторанов. На вывеске заведения общепита заметили надпись "Все для Победы!".

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Спецпредставители американского президента находились в ресторане вместе с главой фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" отмечает, что делегация, предположительно, обедала в ресторане Avrora на улице Трубной в Москве.

На вывеске рядом замечен пропагандистский лозунг "Все для победы" официального российского движения, которое занимается сбором средств для продолжения ведения войны в Украине. Среди его представителей пропагандисты Владимир Соловьев и Александр Коц, активная участница движения "Команда Путина" Яна Поплавская, украинофобка Юлия Чичерина и др.

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Возле ресторана с надписью "Все для победы"

Сам ресторан Avrora, как сообщается, фокус сделал на рыбу и морепродукты. В его меню икра, молюски и т.п. продукты. Самым дорогим блюдом является целый осьминог за 15800 российских рублей, то есть около 8,2 тыс. гривен. Плато из 6 устриц Фин де Клер, 6 морских ежей, 3 гребешков, 6 сладких креветок, ноги краба, сашими из тунца, лосося и гребешка можно попробовать за 18000 рублей, то есть около 9,3 тыс гривен.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье будут в Киеве. Глава государства отметил, что на время пребывания американских представителей в России Украина не будет наносить воздушные удары.

В свою очередь глава Кремля также приказал в течение трех суток не атаковать Киев.