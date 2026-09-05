Диво як є: двох людей врятували через 10 днів після руйнівної повені у Непалі (відео)

Минуло більше тижня з моменту катастрофічної повені у Непалі — рятувальникам вдалося врятувати двох людей.

Через 10 днів після руйнівної раптової повені на кордоні Непалу та Китаю пошукова операція увінчалася успіхом: рятувальники повідомили про виявлення двох осіб: громадянина Китаю та 60-річної жінки.

За даними CNN, 60-річну жінку виявили у зруйнованій чотириповерховій будівлі, а чоловіка витягли живим із тунелю гідроелектростанції. Відомо, що 60-річну потерпілу врятувала команда непальських рятувальників — жінка опинилася в пастці у власному будинку в Бетраваті, який був змитий внаслідок повені. До речі, Бетраваті вважається одним із найбільш постраждалих населених пунктів.

Обидві людини опинилися в пастці внаслідок раптової та катастрофічної повені, яка сталася вранці 26 серпня й затопила десятки населених пунктів на кордоні Китаю та Непалу. За даними непальських і китайських властей, кількість людей, які загинули внаслідок катастрофічної повені минулого тижня, вже перевищила 1350 осіб, ще сотні вважаються зниклими безвісти, серед них — 56 українців.

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Зазначимо, що це не єдиний драматичний випадок порятунку. Вчора в Непалі з іншого тунелю гідроелектростанції було врятовано ще двох людей. Рятувальникам довелося використовувати супутникові знімки, щоб знайти тунель під шаром бруду. Однак сотні робітників, які працювали в тунелях, досі залишаються зниклими безвісти.

Спочатку причиною несподіваної повені вважався землетрус, однак подальший аналіз показав, що катастрофа сталася через обвал льодовика. Ще більш тривожним є те, що, на думку вчених, подібні катастрофи в майбутньому можуть стати частішими і не обмежаться цим регіоном.

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