Чудо во плоти: двух людей спасли спустя 10 дней после разрушительного наводнения в Непале (видео)

Более недели прошло с момента катастрофического наводнения в Непале — спасателям удалось спасти двух человек.

Спустя 10 дней после разрушительного внезапного наводнения на границе Непала и Китая поисковая операция увенчалась успехом: спасатели заявили об обнаружении двух человек: граждаина Китая и 60летней женщины.

По данным CNN, 60-летнюю женщину обнаружили в четырехэтажном разрушенном здании, а мужчину извлекли живым из туннеля гидроэлектростанции. Известно, что 60-летняя пострадавшая была спасена командой непальских спасателей — женщина оказалась в ловушке в собственном доме в Бетравати, который был смыт в результате наводнения. К слову, Бетравати считается одним из наиболее пострадавших населенных пунктов.

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Оба человека оказались в ловушке в результате внезапного и катастрофического наводнения, которое произошло утром 26 августа и затопило десятки населенных пунктов на границе Китая и Непала. По данным непальских и китайских властей, число людей, погибших в результате катастрофического наводнения на прошлой неделе уже превысило 1350 человек, еще сотни считаются пропавшими без вести, среди них и 56 украинцев.

Отметим, что это не единственное драматическое спасение. Вчера в Непале из другого туннеля гидроэлектростанции были спасены еще два человека. Спасателям пришлось использовать спутниковые снимки, чтобы найти туннель под слоем грязи. Однако сотни рабочих, работавших в туннелях все еще остаются пропавшими без вести.

Изначально причиной неожиданного наводнения считалось землетрясение, однако дальнейший анализ показал, что катастрофа произошла из-за обрушения ледника. Еще более тревожно то, что, по мнению ученых, подобные катастрофы в будущем могут стать более частыми и не ограничатся этим регионом.

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