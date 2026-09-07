Трамп вирішив перейменувати штат США: про який регіон йдеться

6 вересня президент США натякнув, що штат Нью-Мексико слід називати "Нью-Америка", опублікувавши фотографію штату з новою назвою через кілька днів після того, як він підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "Озеро Америка".

Зображення, опубліковане в Truth Social і поширене Білим домом у X, показує контур штату, де слово "Мексика" закреслено червоним і замінено на "Америка". Жодних пояснень до зображення не додавалося. Білий дім раніше не оголошував про спроби перейменувати Нью-Мексико, пише CNN.

Трампу не подобається назва американського штату Фото: Скриншот

Хоча Трамп має право перейменовувати географічні об’єкти, такі як водойми, відповідно до Географічної інформаційної системи назв, він не має конституційного права юридично перейменовувати штати — цей процес має відбуватися всередині штату.

Окрім перейменування озера Онтаріо наприкінці минулого місяця, Трамп також скористався виконавчим указом, щоб перейменувати Мексиканську затоку на Затоку Америки у січні 2025 року, у перший же день свого перебування на посаді.

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У відповідь на новий допис Трампа губернаторка Нью-Мексико Мішель Лухан Грішам, представниця Демократичної партії, звинуватила Трампа у спробі відвернути увагу американців, наполягаючи на тому, що "назва Нью-Мексико не підлягає обговоренню".

"Поки президент намагається відвернути увагу американців від своєї катастрофічної війни в Ірані, ціни на бензин продовжують стрімко зростати. Поки Білий дім витрачає час на розфарбовування карт, штат Нью-Мексико працює", — заявила вона.

Назва штату бере свій початок із періоду до заснування Сполучених Штатів, із XVI століття, коли іспанські конкістадори заснували тут перші поселення.

Дональд Трамп після перейменування озера Онтаріо, що відбулося на тлі торговельної війни з Канадою, заявив, що готовий перейменувати й океани, що омивають США.

"У нас є затока й озеро. Тепер нам потрібен лише океан. Можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного та/або Тихого океану. А може, й обох", — сказав він.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про те, як президент США перейменував озеро в Канаді.

Раніше Мексика подала до суду на Google за зміну назви Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів Google Maps у Сполучених Штатах.