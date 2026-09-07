Трамп решил переименовать штат США: о каком регионе речь

Президент США 6 сентября намекнул, что штат Нью-Мексико следует называть "Нью-Америка", опубликовав фотографию штата с новым названием спустя несколько дней после того, как он подписал указ о переименовании озера Онтарио в "Озеро Америка".

Изображение , опубликованное в Truth Social и перепощенное Белым домом в X , показывает контур штата, где слово "Мексика" зачеркнуто красным и заменено на "Америка". Никаких пояснений к изображению не прилагалось. Белый дом ранее не объявлял о попытках переименовать Нью-Мексико, пишет CNN.

Трампу не нравится название амеркианского штата Фото: Скриншот

Хотя Трамп имеет право переименовывать географические объекты, такие как водоемы, в соответствии с Географической информационной системой названий, у него нет конституционного права юридически переименовывать штаты — этот процесс должен происходить внутри штата.

Помимо переименования озера Онтарио в конце прошлого месяца, Трамп также использовал исполнительный указ, чтобы переименовать Мексиканский залив в Залив Америки в январе 2025 года, в первый же день своего пребывания в должности.

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В ответ на новый пост Трампа губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришам, представительница Демократической партии, обвинила Трампа в попытке отвлечь внимание американцев, настаивая на том, что "название Нью-Мексико не подлежит обсуждению".

"Пока президент пытается отвлечь американцев от своей катастрофической войны в Иране, цены на бензин продолжают стремительно расти. Пока Белый дом тратит время на раскрашивание карт, штат Нью-Мексика работает", - заявила она.

Название штата восходит к периоду до основания Соединенных Штатов, к XVI веку, когда испанские конкистадоры основали тут первые поселения.

Дональд Трамп после переименования озера Онтарио, что произошло на фоне торговой войны с Канадой, заявил, что готов переименовать и океаны, омывающие США.

"У нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океана. А может, и обоих", — сказал он.

Напомним, Фокус писал о том, как президент США переименовал озеро в Канаде.

Ранее Мексика подала в суд на Google за изменение названия Мексиканского залива на "Залив Америки" для пользователей Google Maps в Соединенных Штатах.