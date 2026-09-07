У Німеччині вже виявили 21 вибуховий пристрій біля ліній електропередач: хто взяв на себе відповідальність

Поліція Німеччини виявила ще дев’ять саморобних вибухових пристроїв у районі високовольтних ліній поблизу підстанції Грауштайн у Саксонії. Усі пристрої знешкоджено.

Загалом було виявлено 21 вибухонебезпечний предмет. Попередні 12 пристроїв, за даними німецьких властей, мали пошкоджувати високовольтні лінії шляхом короткого замикання. Фахівці Управління кримінальної поліції землі знешкодили пристрої. "Фактичних збитків або порушень електропостачання не сталося. Небезпеки для населення немає", — заявили вони, пише MDR.

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер повідомив, що 3 вересня поліція отримала листа, в якому автор взяв на себе відповідальність. Наразі поліція його розшукує.

Спроби диверсій на енергетичних об’єктах фіксувалися не лише в Саксонії, а й у Північному Рейні-Вестфалії та Бранденбурзі. Німецька влада розшукує 48-річного чоловіка з Руру, який, за версією слідства, написав листи зі зізнанням у низці атак. У них мотивом називалася боротьба проти виробництва електроенергії з викопного палива, зокрема, вугілля.

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Поліція знайшла автомобіль підозрюваного та обшукала його квартиру, де виявила предмети, які, ймовірно, містять вибухівку. Але сам підозрюваний встиг втекти.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт назвав те, що відбувається, ймовірним "кліматичним екстремізмом". При цьому слідство поки що продовжує встановлювати зв’язки між окремими епізодами.

Нагадаємо, 2 вересня біля головного вокзалу Аугсбурга стався вибух невідомого предмета. У результаті інциденту легкі травми отримали 17-річна та 18-річний громадяни України, які випадково опинилися неподалік.

А 1 вересня Німеччина публічно звинуватила Росію в агресивних діях на своїй території. Зокрема, Берлін пов’язав РФ з імовірною спробою диверсії в аеропорту Лейпцига в ніч на 5 серпня, після чого ухвалив рішення закрити "Російський дім" у Берліні та консульство РФ у Бонні.