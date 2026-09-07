В Германии нашли уже 21 взрывное устройство у линий электропередач: кто взял ответственность

Полиция Германии нашла еще девять самодельных взрывных устройств в районе высоковольтных линий около подстанции Грауштайн в Саксонии. Все устройства обезврежены.

Всего был найден 21 взрывоопасный предмет. Предыдущие 12 устройств, по данным немецких властей, должны были повреждать высоковольтные линии коротким замыканием. Специалисты Управления уголовной полиции земли обезвредили устройства. "Фактического ущерба или нарушения электроснабжения не произошло. Опасности для населения нет", — заявили они, пишет MDR.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер сообщил, что 3 сентября полиция получила письмо, в котором автор брал на себя ответственность. Сейчас полиция его разыскивает.

Попытки диверсии на энергообъектах фиксировались не только в Саксонии, но и в Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге. Немецкие власти разыскивают 48-летнего мужчину из Рура, который, по версии следствия, написал письма с признанием в ряде атак. В них мотивом называлась борьба против производства электроэнергии из ископаемого топлива, в частности, угля.

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Полиция нашла автомобиль подозреваемого и обыскала его квартиру, где нашла предметы, предположительно содержащие взрывчатку. Но сам подозреваемый успел скрыться.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал происходящее вероятным "климатическим экстремизмом". При этом следствие пока продолжает устанавливать связи между отдельными эпизодами.

Напомним, 2 сентября возле главного вокзала Аугсбурга произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента легкие травмы получили 17-летняя и 18-летний граждане Украины, которые случайно оказались неподалеку.

А 1 сентября Германия публично обвинила Россию в агрессивных действиях на своей территории. В частности, Берлин связал РФ с вероятной попыткой диверсии в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, после чего принял решение закрыть "Русский дом" в Берлине и консульство РФ в Бонне.