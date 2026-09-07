Ймовірна коханка Лаврова та її дочка отримали паспорти ОАЕ після вторгнення РФ в Україну, — ФБК

Поки міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров розповідає про країни, що недружні до Росії, і сипле погрозами, його близькі отримали паспорти іншої держави.

Світлана Полякова, яку "Важливі історії" та Фонд боротьби з корупцією називають імовірною коханкою глави МЗС РФ, та її дочка отримали паспорти Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє ФБК.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Полякова отримала громадянство ОАЕ "за заслуги перед державою" 28 грудня 2022 року, а її дочка, Поліна Ковальова, отримала паспорт цієї ж країни 17 грудня 2022 року на підставі працевлаштування.

До цього вона багато років проживала у Великій Британії, де навчалася в бізнес-школі Імперського коледжу в Лондоні та володіла кількома британськими компаніями. У 2016 році Ковальова придбала право оренди на 999 років на квартиру в престижному районі Кенсінгтон вартістю 4,4 мільйона фунтів стерлінгів.

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Після початку повномасштабної війни та введення санкцій вона покинула Велику Британію, влаштувалася на роботу в компанію Qatar Investment у Досі, де й отримала новий паспорт.

Це сталося, коли в Україні вже у повному розпалі тривали бойові дії після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Про тісні стосунки Полякової з Лавровим стало відомо у 2021 році.

Жінка працювала в МЗС і супроводжувала міністра у поїздках. Журналістам вдалося з’ясувати, що Полякова щонайменше тричі подорожувала разом із Сергієм Лавровим: один раз до Сочі та двічі — до Санкт-Петербурга. У телефонах кількох людей вона була записана як "Світлана Лаврова", хоча офіційно цього прізвища ніколи не мала.

Її називали "сірим кардиналом" міністерства, оскільки її близькі друзі та родичі обіймали ключові посади в МЗС

Журналісти-розслідувачі виявили у Полякової нерухомість у Росії та Великій Британії загальною вартістю понад 700 мільйонів рублів. У розслідуванні ФБК також стверджувалося, що Полякова та її сім’я користувалися приватними літаками та закордонною нерухомістю олігарха Олега Дерипаски.

Сергій Лавров — один із лідерів у списку кандидатів від "Єдиної Росії" на виборах до Державної Думи, які мають відбутися з 18 по 20 вересня.

Нагадаємо, Лавров розповів, як ледь не загинув у горах.

Також повідомлялося, що Сергій Лавров незвично відреагував на запитання про війну в Україні.