Вероятная любовница Лаврова и ее дочь получили паспорта ОАЭ после вторжения РФ в Украину, — ФБК

Пока министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказывает о недружественных России странах и сыплет угрозами, его близкие обзавелись паспортами другого государства.

Светлана Полякова, которую "Важные истории" и Фонд борьбы с коррупцией называют вероятной любовницей главы МИД РФ, и ее дочь получили паспорта Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает ФБК.

Согласно обнародованной информации, Полякова получила гражданство ОАЭ "за заслуги перед государством" 28 декабря 2022 года, а ее дочь, Полина Ковалева, получила паспорт этой же страны 17 декабря 2022 года на основании трудоустройства.

Последняя до этого много лет жила в Великобритании, где училась в бизнес-школе Имперского колледжа в Лондоне и владела несколькими британскими компаниями. В 2016 году Ковалева приобрела право аренды на 999 лет на квартиру в престижном районе Кенсингтон стоимостью 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

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После начала полномасштабной войны и введения санкций она покинула Британию, устроилась на работу в Qatar Investment в Дохе, где и получила новый паспорт.

Это произошло, когда в Украине уже вовсю шли боевые действия после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

О близких отношениях Поляковой с Лавровым стало известно в 2021 году.

Женщина работала в МИД и сопровождала министра в поездках. Журналистам удалось выяснить, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым: один раз в Сочи и дважды — в Санкт-Петербург. В телефонах нескольких людей она была записана как "Светлана Лаврова", хотя официально эту фамилию никогда не носила.

Ее называли "серым кардиналом" министерства, поскольку ее близкие друзья и родственники получали ключевые посты в МИД

Журналисты-расследователи обнаружили у Поляковой недвижимость в России и Великобритании общей стоимостью более 700 миллионов рублей. В расследовании ФБК также утверждалось, что Полякова и ее семья пользовались частными самолетами и заграничной недвижимостью олигарха Олега Дерипаски.

Сергей Лавров — один из лидеров в списке кандидатов от "Единой России" на выборах в Государственную Думу, которые должны пройти с 18 по 20 сентября.

Напомним, Лавров рассказал, как едва не погиб в горах.

Также сообщалось, что Сергей Лавров необычно отреагировал на вопрос о войне в Украине.