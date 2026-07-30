"Лошади вдруг понесли": Лавров рассказал, как едва не погиб в горах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что во время конной прогулки в горах Алтая едва не сорвался в пропасть. По его словам, избежать трагедии удалось "каким-то чудом".

Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на интервью Лаврова генеральному директору агентства Андрею Кондрашову.

На вопрос, были ли в его жизни случаи, которые можно объяснить лишь чудом, глава МИД РФ ответил, что такие истории бывали, хотя не все из них он хочет вспоминать.

Лавров рассказал, что вместе с друзьями сплавлялся по реке Катунь, после чего компания отправилась верхом в горы. По его словам, он занимался конным спортом ещё в студенческие годы, однако не все участники прогулки имели такой опыт.

"Вдруг лошади понеслись, когда мы уже спускались вниз. Справа была гора, слева — действительно огромная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он чуть ли не сбил меня. Каким-то чудом удалось остановиться", — сказал Лавров.

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По словам главы МИД РФ, именно этот случай он считает одним из тех, которые иначе, как чудом, объяснить не может.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы выполнила все условия так называемых "анкориджских договоренностей", а их срыв связал с действиями Украины и США. Он также обвинил Вашингтон в том, что военная поддержка Киева, по его словам, помешала реализации этих договоренностей, и заявил, что Москва не отказывалась от достигнутых в Анкоридже договоренностей.

Напомним, после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле глава МИД РФ Сергей Лавров дважды не ответил на вопросы журналистов о завершении войны в Украине. Сначала он сделал вид, что не услышал вопрос, а после второй попытки журналистов, выдержав несколькосекундную паузу, вместо ответа заметил, что у корреспондента "хорошая прическа".

Кроме того, 23 июля "Фокус" сообщал, что Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле. По итогам встречи стороны заявили, что обсудили войну в Украине, а представители РФ вновь упомянули о так называемом "духе Анкориджа".