Лавров вновь упомянул "дух Анкориджа": в РФ ответили Рубио и обвинили США в срыве договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь заявил, что Россия якобы выполнила все условия так называемых "анкориджских договоренностей", а их срыв связал с позицией Украины и США. Также он обвинил Вашингтон в том, что военная поддержка Киева, по его словам, помешала реализации предложенных договоренностей.

Как сообщает российское агентство ТАСС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале так называемых анкориджских договоренностей. Российский дипломат настаивает, что Москва не отказывалась от достигнутых тогда договоренностей и считает, что именно они могли стать основой для прекращения боевых действий и начала переговоров.

"Наверное, нужно понять, кто именно провалился. В Анкоридж мы приехали с предложениями Соединённых Штатов, которые нам заранее передали и которые одобрил президент Трамп. Мы взялись за их проработку, а президент Путин, как он сам неоднократно говорил, сначала имел сомнения. Но впоследствии мы всё обдумали и согласились", — заявил чиновник.

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По версии Лаврова, российская делегация прибыла в Анкоридж с предложениями, которые США якобы передали заранее и которые одобрил президент Дональд Трамп. После обсуждения этих инициатив Кремль согласился их принять, хотя изначально, как утверждает министр, у Владимира Путина были сомнения.

И все же в Москве считают, что в ходе переговоров удалось достичь компромисса. Лавров напомнил, что Трамп после встречи неоднократно положительно оценивал ее результаты, говорил о почти полном согласовании позиций и называл американские предложения компромиссными. По замыслу Кремля, реализация этих договоренностей должна была остановить боевые действия и открыть путь к политическому урегулированию, хотя часть вопросов еще предстояло согласовать.

При этом глава МИД РФ возложил ответственность за срыв договоренностей на Украину. Он заявил, что президент Владимир Зеленский якобы не выполнил договоренности, на которые рассчитывал Дональд Трамп, из-за чего реализовать решения, достигнутые в Анкоридже, не удалось.

"Если есть предложение и есть согласие, то, вероятно, в Анкоридже были достигнуты согласованные результаты. Президент Трамп неоднократно говорил, что это компромиссные предложения, и мы согласились с таким подходом, ведь любые договоренности должны содержать элементы компромисса. Затем он сказал, что Зеленский сделает то, что предложено, но этого не произошло. Мы исходили из того, что принятие американских предложений позволит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров", — заявил он.

Отдельно Лавров заверил, что Россия не отступила от своих обязательств. Для характеристики позиции Москвы он использовал фразу "парень сказал — парень сделал" и подчеркнул, что Кремль по-прежнему готов действовать в соответствии с достигнутыми договоренностями. В то же время он подчеркнул, что цели, которые Владимир Путин определил в июне 2024 года, остаются неизменными и, по его словам, будут выполнены.

Кроме того, во время выступления перед журналистами Лавров вновь обвинил США в продолжении войны.

"Президент неоднократно заявлял, что мы отдаем предпочтение политико-дипломатическому урегулированию, но своих целей достигнем при любых обстоятельствах. Такое пренебрежительное отвержение американских предложений в значительной степени связано с тем, что Зеленскому продолжают поставлять оружие", — говорит он.

По его мнению, масштабные поставки вооружения, беспилотников, разведывательной информации, поддержка работы Starlink и передача современных технологий укрепляют позиции Киева и побуждают его отказываться от предложенных компромиссов. Именно это, по версии российской стороны, стало одной из причин, по которой дипломатическое урегулирование так и не состоялось.

Напомним, что после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле глава МИД РФ Сергей Лавров дважды проигнорировал вопросы журналистов завершении войны в Украине. Сначала он сделал вид, что не услышал вопрос, а затем, после нескольких секунд паузы, вместо ответа сказал журналисту, что у него "хорошая прическа".

Кроме того, 23 июля Фокус сообщал, что Сергей Лавров провёл в Маниле переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. После встречи стороны заявили, что обсудили войну в Украине, а российская сторона вновь упомянула о "духе Анкориджа".