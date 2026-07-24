Лавров знову згадав "дух Анкориджа": у РФ відповіли Рубіо та звинуватили США у зриві домовленостей

Глава МЗС РФ Сергій Лавров знову заявив, що Росія нібито виконала всі умови так званих "анкориджських домовленостей", а їх зрив пов'язав із позицією України та США. Також він звинуватив Вашингтон у тому, що військова підтримка Києва, за його словами, завадила реалізації запропонованих домовленостей.

Як передає російське агентство ТАСС, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відповів на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про провал так званих анкориджських домовленостей. Російський дипломат наполягає, що Москва не відмовлялася від досягнутих тоді домовленостей і вважає, що саме вони могли стати основою для припинення бойових дій та початку переговорів.

"Потрібно, мабуть, зрозуміти, хто саме провалився. До Анкориджа ми приїхали з пропозиціями Сполучених Штатів, які нам заздалегідь передали та які схвалив президент Трамп. Ми взяли їх у роботу, а президент Путін, як він сам неодноразово говорив, спочатку мав сумніви. Але згодом ми все обдумали і погодилися", — заявив посадовець.

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За версією Лаврова, до Анкориджа російська делегація прибула з пропозиціями, які США нібито передали заздалегідь і які схвалив президент Дональд Трамп. Після обговорення цих ініціатив Кремль погодився їх прийняти, хоча спочатку, як стверджує міністр, у Володимира Путіна були сумніви.

Та все ж у Москві вважають, що під час переговорів вдалося досягти компромісу. Лавров нагадав, що Трамп після зустрічі неодноразово позитивно оцінював її результати, говорив про майже повне узгодження позицій і називав американські пропозиції компромісними. За задумом Кремля, реалізація цих домовленостей мала зупинити бойові дії та відкрити шлях до політичного врегулювання, хоча частину питань ще потрібно було узгодити.

Разом із цим глава МЗС РФ поклав відповідальність за зрив домовленостей на Україну. Він заявив, що президент Володимир Зеленський нібито не виконав домовленостей, на які розраховував Дональд Трамп, через що реалізувати досягнуті в Анкориджі рішення не вдалося.

"Якщо є пропозиція і є згода, то, напевно, в Анкориджі були досягнуті узгоджені результати. Президент Трамп неодноразово говорив, що це компромісні пропозиції, і ми погодилися з таким підходом, адже будь-які домовленості мають містити елементи компромісу. Потім він сказав, що Зеленський зробить те, що запропоновано, але цього не сталося. Ми виходили з того, що прийняття американських пропозицій дозволить припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів", — заявив він.

Окремо Лавров запевнив, що Росія не відступила від своїх зобов'язань. Для характеристики позиції Москви він використав фразу "пацан сказав — пацан зробив" та підкреслив, що Кремль і надалі готовий діяти відповідно до досягнутих домовленостей. Водночас він наголосив, що цілі, які Володимир Путін визначив у червні 2024 року, залишаються незмінними та, за його словами, будуть виконані.

Крім того, під час виступу перед журналістами Лавров знову звинуватив США у продовженні війни.

"Президент неодноразово говорив, що ми віддаємо перевагу політико-дипломатичному врегулюванню, але своїх цілей досягнемо за будь-яких обставин. Таке зневажливе відкидання американських пропозицій значною мірою пов'язане з тим, що Зеленського продовжують постачати зброєю", — каже він.

На його думку, масштабні поставки озброєння, безпілотників, розвідувальної інформації, підтримка роботи Starlink і передача сучасних технологій зміцнюють позиції Києва та заохочують його відмовлятися від запропонованих компромісів. Саме це, за версією російської сторони, стало однією з причин, через яку дипломатичне врегулювання так і не відбулося.

Нагадаємо, що після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі глава МЗС РФ Сергій Лавров двічі проігнорував запитання журналістів про завершення війни в Україні. Спочатку він зробив вигляд, що не почув запитання, а згодом після кількасекундної паузи замість відповіді сказав журналісту, що в нього "гарна зачіска".

Також 23 липня Фокус писав, що Сергій Лавров провів у Манілі переговори з держсекретарем США Марко Рубіо. Після зустрічі сторони заявили, що обговорили війну в Україні, а російська сторона знову згадала про "дух Анкориджа".