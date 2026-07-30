"Коні раптом понесли": Лавров розповів, як ледь не помер у горах

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів, що під час кінної прогулянки в горах Алтаю ледь не зірвався в прірву. За його словами, уникнути трагедії вдалося "якимось дивом".

Про це повідомило російське державне агентство ТАСС з посиланням на інтерв'ю Лаврова генеральному директору агентства Андрію Кондрашову.

На запитання, чи були в його житті випадки, які можна пояснити лише дивом, глава МЗС РФ відповів, що такі історії траплялися, хоча не всі він хоче згадувати.

Лавров розповів, що разом із друзями сплавлявся річкою Катунь, після чого компанія вирушила верхи в гори. За його словами, він займався кінним спортом ще в студентські роки, однак не всі учасники прогулянки мали такий досвід.

"Раптом коні понесли, коли ми вже спускалися вниз. Праворуч була гора, ліворуч — справді велика прірва. Одного мого товариша понесло. Він практично міг мене збити. Якимось дивом вдалося зупинитися", — сказав Лавров.

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За словами очільника МЗС РФ, саме цей випадок він вважає одним із тих, які інакше як дивом пояснити не може.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито виконала всі умови так званих "анкориджських домовленостей", а їхній зрив пов'язав із діями України та США. Він також звинуватив Вашингтон у тому, що військова підтримка Києва, за його словами, завадила реалізації цих домовленостей, і заявив, що Москва не відмовлялася від досягнутих в Анкориджі домовленостей.

Нагадаємо, після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі глава МЗС РФ Сергій Лавров двічі не відповів на запитання журналістів про завершення війни в Україні. Спочатку він удав, що не почув запитання, а після другої спроби журналістів, витримавши кількасекундну паузу, замість відповіді зауважив, що в кореспондента "гарна зачіска".

Також 23 липня Фокус повідомляв, що Лавров і Рубіо провели переговори в Манілі. Після зустрічі сторони заявили, що обговорили війну в Україні, а представники РФ знову згадали про так званий "дух Анкориджа".