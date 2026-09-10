РФ могла скерувати дрон умисно: нові подробиці інциденту з літаком Зеленського

В Офісі прем’єр-міністра Норвегії заявили, що дронова загроза в повітряному просторі Молдови затримала виліт літака Володимира Зеленського до Осло. Посол Молдови у США Владислав Кульмінський вважає, що Росія могла скерувати безпілотник умисно.

Про це повідомив державна секретарка Офісу прем’єр-міністра Норвегії Бхануджа Расія, передає NRK.

"Невідомо, наскільки близько дрони були до його літака", — сказала вона, уточнивши обставини інциденту.

Тим часом посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський дрон міг цілеспрямовано летіти в напрямку літака Зеленського. За його словами, уряд Молдови наразі не вважає цей інцидент випадковістю, повідомляє CNN.

"Найімовірніше, це не випадковість, оскільки ми не віримо, що реактивний безпілотник просто так залетів на територію Молдови з метою ведення розвідки саме тоді, коли літак президента України перебував на землі в аеропорту", — сказав Кульмінський.

Видео дня

Водночас посол наголосив, що остаточні висновки робити зарано. Розслідування інциденту триває.

Журналісти зазначають, що російський БПЛА вибухнув приблизно за 160 км від аеропорту Кишинева — до того літак Зеленського чекав у столиці Молдови отримання дозволу на зліт.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського "майже уразив дрон" під час підготовки до вильоту з Молдови. Водночас він не повідомив, звідки отримав цю інформацію і наскільки близько безпілотник перебував до літака.

За даними Суспільного, джерело в Офісі президента України повідомило, що літак Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським дроном. Українська сторона стежила за рухом безпілотника і чекала, поки він зникне з радарів, після чого літак вилетів до Осло.

За даними AirNavRadar, літак Зеленського залишив повітряний простір Молдови о 17:30. Один із дронів о 16:20 перетнув українсько-молдовський кордон в Одеській області, о 16:38 увійшов у повітряний простір Румунії, а близько 17:04 повернувся до Молдови. О 17:15 його локаційно втратили в районі села Стурзень, після чого, ймовірно, він упав.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляв, що 8 вересня два російські дрони увійшли в повітряний простір Молдови. Один упав у поле на півночі країни, спричинивши пожежу, а другий продовжив рух у напрямку Румунії. Через дронову загрозу молдовська влада тимчасово закрила повітряний простір, що й затримало виліт літака Зеленського.

У Польщі пенсіонер готував замах на Зеленського. За даними СБУ, чоловіка завербували російські спецслужби.

Також повідомлялося, що агенти РФ проникли до охорони Зеленського та готували замах на Буданова. СБУ заявляла, що російські агенти планували вбивство президента України, голови СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.