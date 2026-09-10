РФ могла направить дрон намеренно: новые подробности инцидента с самолетом Зеленского

В аппарате премьер-министра Норвегии заявили, что угроза со стороны дрона в воздушном пространстве Молдовы задержала вылет самолета Владимира Зеленского в Осло. Посол Молдовы в США Владислав Кульминский считает, что Россия могла направить беспилотник умышленно.

Об этом сообщила государственный секретарь Аппарата премьер-министра Норвегии Бхануджа Расия, передает NRK.

"Неизвестно, насколько близко дроны находились к его самолёту", — сказала она, уточнив обстоятельства инцидента.

Между тем посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский дрон мог целенаправленно лететь в сторону самолета Зеленского. По его словам, правительство Молдовы пока не считает этот инцидент случайностью, сообщает CNN.

"Скорее всего, это не случайность, поскольку мы не верим, что реактивный беспилотник просто так залетел на территорию Молдовы с целью проведения разведки именно в тот момент, когда самолет президента Украины находился на земле в аэропорту", — сказал Кульминский.

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В то же время посол подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано. Расследование инцидента продолжается.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что самолет Зеленского "чуть не столкнулся с дроном" во время подготовки к вылету из Молдовы. При этом он не сообщил, откуда получил эту информацию и насколько близко беспилотник находился к самолету.

По данным "Суспильного", источник в Офисе президента Украины сообщил, что самолет Зеленского не находился в воздухе одновременно с российским дроном. Украинская сторона следила за движением беспилотника и ждала, пока он исчезнет с радаров, после чего самолет вылетел в Осло.

По данным AirNavRadar, самолет Зеленского покинул воздушное пространство Молдовы в 17:30. Один из дронов в 16:20 пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области, в 16:38 вошел в воздушное пространство Румынии, а около 17:04 вернулся в Молдову. В 17:15 его потеряли с экранов в районе села Стурзен, после чего, вероятно, он упал.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что 8 сентября два российских дрона вторглись в воздушное пространство Молдовы. Один из них упал в поле на севере страны, вызвав пожар, а второй продолжил движение в направлении Румынии. Из-за угрозы со стороны дронов молдавские власти временно закрыли воздушное пространство, что и задержало вылет самолета Зеленского.

В Польше пенсионер готовил покушение на Зеленского. По данным СБУ, мужчину завербовали российские спецслужбы.

Также сообщалось, что агенты РФ проникли в охрану Зеленского и готовили покушение на Буданова. СБУ заявляла, что российские агенты планировали убийство президента Украины, главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова.