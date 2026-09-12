Острів захоплено, трубопровід зупинено: хусити створюють нову загрозу для країн Затоки, — ЗМІ

Хусити вийшли до стратегічного острова Перім у протоці Баб-ель-Мандеб, а також захопили острів Ханіш і прибережні міста Моха та Дхубаб. Іранські проксі мають успіх, що викликає занепокоєння в країнах Близького сходу.

Наразі єменські урядові сили відійшли з Періма, що дозволило хуситам посилити контроль над важливим маршрутом Червоного моря. Про це повідомляє Reuters.

Паралельно безпілотники атакували нафтопровід East-West у Саудівській Аравії, через що його роботу тимчасово призупинили. Саудівська влада заявила, що дрони прилетіли з Іраку, однак відповідальність за удар поки не встановлена.

Йдеться про ключовий альтернативний маршрут для саудівської нафти в обхід Ормузької протоки. За останні місяці трубопровід транспортував близько 4–5 млн барелів на добу, тобто приблизно 4–5% світової пропозиції.

На тлі атак видобуток і постачання саудівської нафти вже впали до найнижчого рівня більш ніж за три десятиліття. Ціни на нафту в п'ятницю дещо знизилися, але тиждень вони мали завершити вище $100 за барель.

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Як атака іранських проксі може нашкодити світу, саудитам і Трампу

Якщо хусити встановлять контроль над Баб-ель-Мандебом, під загрозою опиниться ще один ключовий світовий транспортний коридор після фактичного закриття Ормузької протоки. Це може ще сильніше обмежити постачання нафти та СПГ і підштовхнути світові ціни вгору.

Для Саудівської Аравії ситуація особливо небезпечна, оскільки країна одночасно стикається з атаками хуситів на морські маршрути та ударами по власній нафтовій інфраструктурі. Ер-Ріяд уже звернувся до Вашингтона по військову допомогу.

Втім, США наразі не готові безпосередньо вступати в бойові дії проти хуситів. Вашингтон запропонував Саудівській Аравії допомогу розвідданими та визначенням цілей для ударів.

За даними Reuters, спадкоємний принц Мухаммед бін Салман щонайменше двічі телефонував Дональду Трампу із проханням про американську військову підтримку. Для президента США це створює додаткову проблему напередодні листопадових виборів до Конгресу, оскільки дорожче паливо вже б'є по його політичних позиціях.

Водночас наступ хуситів відбувається за прямої підтримки Ірану. За даними джерел Reuters, Тегеран наказав їм посилити атаки на Саудівську Аравію та пообіцяв додаткові гроші, зброю й офіцерів, що підвищує ризик подальшого розширення війни.

Раніше Фокус повідомляв про те, як єменські хусити захопили стратегічний острів у Червоному морі. Зараз хусити продовжують просуватися до кордону з Саудівською Аравією.

Згодом стало відомо, як атака хуситів у Ємені позначається на Україні. Експерт Олексій Кущ вважає, що Іран руками хуситів спровокував новий виток ескалації, а Росія руками Ірану змушує США витрачати свій ракетний запас.