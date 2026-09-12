Остров захвачен, трубопровод остановлен: хуситы представляют новую угрозу для стран Персидского залива, — СМИ

Хуситы вышли к стратегическому острову Перим в проливе Баб-эль-Мандеб, а также захватили остров Ханиш и прибрежные города Моха и Дхубаб. Иранские прокси добиваются успеха, что вызывает беспокойство в странах Ближнего Востока.

В настоящее время йеменские правительственные войска покинули Перим, что позволило хуситам укрепить контроль над важным маршрутом в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

Одновременно беспилотники атаковали нефтепровод East-West в Саудовской Аравии, в результате чего его работа была временно приостановлена. Саудовские власти заявили, что дроны прилетели из Ирака, однако ответственность за нападение пока не установлена.

Речь идет о ключевом альтернативном маршруте для саудовской нефти в обход Ормузского пролива. За последние месяцы по трубопроводу транспортировалось около 4–5 млн баррелей в сутки, то есть примерно 4–5 % мирового предложения.

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На фоне атак добыча и поставки саудовской нефти уже упали до самого низкого уровня за более чем три десятилетия. Цены на нефть в пятницу несколько снизились, но по итогам недели они должны были закрыться выше 100 долларов за баррель.

Как атака иранских прокси-серверов может навредить миру, саудовцам и Трампу

Если хуситы установят контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, под угрозой окажется ещё один ключевой мировой транспортный коридор после фактического закрытия Ормузского пролива. Это может ещё сильнее ограничить поставки нефти и СПГ и подтолкнуть мировые цены вверх.

Для Саудовской Аравии ситуация особенно опасна, поскольку страна одновременно сталкивается с нападениями хуситов на морские маршруты и ударами по собственной нефтяной инфраструктуре. Эр-Рияд уже обратился к Вашингтону за военной помощью.

Впрочем, США пока не готовы напрямую вступать в боевые действия против хуситов. Вашингтон предложил Саудовской Аравии помощь в виде разведывательных данных и определения целей для ударов.

По данным Reuters, наследный принц Мухаммед бин Салман как минимум дважды звонил Дональду Трампу с просьбой об американской военной поддержке. Для президента США это создает дополнительную проблему в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, поскольку подорожание топлива уже сказывается на его политических позициях.

В то же время наступление хуситов происходит при прямой поддержке Ирана. По данным источников Reuters, Тегеран приказал им усилить атаки на Саудовскую Аравию и пообещал дополнительные средства, оружие и офицеров, что повышает риск дальнейшего расширения войны.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как йеменские хуситы захватили стратегический остров в Красном море. Сейчас хуситы продолжают продвигаться к границе с Саудовской Аравией.

Впоследствии стало известно, как атака хуситов в Йемене сказывается на Украине. Эксперт Алексей Кущ считает, что Иран руками хуситов спровоцировал новый виток эскалации, а Россия руками Ирана заставляет США расходовать свой запас ракет.