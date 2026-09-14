Виплати по $5000 від Трампа: у Конгресі нагадали президенту США про "одну" деталь

Президент США Дональд Трамп пообіцяв американцям виплати по $5 тисяч напередодні виборів до Конгресу. Але спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що без участі законодавців провести такі виплати не вдасться.

За його словами, законодавці мають опрацювати пропозицію Трампа та досягти щодо неї консенсусу. Про це повідомляє Axios.

"Йому потрібно, щоб Конгрес ухвалив відповідне рішення", — сказав Джонсон в інтерв’ю CNN і додав, законодавці мають опрацювати пропозицію Трампа та досягти щодо неї консенсусу.

Згодом в ефірі NBC у програмі "Meet the Press" щодо виплати за чеками, Джонсон підтвердив роботи американського парламенту над цим питанням.

Я зобов'язуюся, що Конгрес працюватиме над цим і досягне консенсусу щодо цього, як він має робити щодо всього іншого спікер Палати представників Майк Джонсон

Водночас Трамп та його високопосадовці раніше стверджували, що зможуть реалізувати програму без схвалення Конгресу. Її загальна вартість при цьому може перевищити $1,3 трлн.

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Сам 47-й президент США заявив, що розпорядиться виплатити американцям згадану суму в межах так званого "дивіденду Трампа", якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів. За задумом адміністрації, гроші мають надійти за рахунок митних надходжень, прибутків від інвестицій та інших джерел.

У неділю перед вильотом з Ірландії Трамп заявив журналістам, що "чеки на $5 тисяч будуть виплачені", додавши, що він придумав цей план "уже давно". На запитання, чому не здійснити виплати вже зараз, коли республіканці контролюють Конгрес, президент відповів: "Тому що якщо демократи прийдуть до влади, наша країна буде в руїнах".

Водночас масштабна програма виплат може створити значні економічні ризики, зокрема збільшити бюджетний дефіцит та посилити інфляцію. Ідея вже зіткнулася з опозицією представників обох партій, хоча Трамп наполягає, що виплати будуть здійснені.

Раніше Фокус повідомляв про те, чому Трамп роздає гроші американцям. Політичний аналітик Вадим Денисенко говорить, що президент США розглядає листопадові вибори як референдум на підтримку своєї політики, і фактично визначає її як "велику битву добра зі злом"

Згодом стало відомо, що Трамп несподівано підтримав ідею єдиної Ірландії. Його слова одразу стали головною міжнародною темою та викликали питання.