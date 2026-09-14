Выплаты по 5000 долларов от Трампа: в Конгрессе напомнили президенту США об "одной" детали

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам выплаты по 5 тысяч долларов накануне выборов в Конгресс. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что без участия законодателей провести такие выплаты не удастся.

По его словам, законодатели должны рассмотреть предложение Трампа и достичь по нему консенсуса. Об этом сообщает Axios.

"Ему нужно, чтобы Конгресс принял соответствующее решение", — сказал Джонсон в интервью CNN и добавил, что законодатели должны рассмотреть предложение Трампа и прийти к консенсусу по нему.

Позже в эфире NBC в программе "Meet the Press", посвященной выплатам по чекам, Джонсон подтвердил, что американский парламент занимается этим вопросом.

Я обещаю, что Конгресс будет работать над этим вопросом и достигнет консенсуса по нему, как и по всем остальным вопросам спикер Палаты представителей Майк Джонсон

В то же время Трамп и его высокопоставленные чиновники ранее заявляли, что смогут реализовать программу без одобрения Конгресса. Ее общая стоимость при этом может превысить 1,3 трлн долларов.

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Сам 47-й президент США заявил, что распорядится выплатить американцам упомянутую сумму в рамках так называемого "дивиденда Трампа", если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом после промежуточных выборов. По замыслу администрации, деньги должны поступить за счёт таможенных поступлений, доходов от инвестиций и других источников.

В воскресенье перед вылетом из Ирландии Трамп заявил журналистам, что "чеки на 5 тысяч долларов будут выплачены", добавив, что он придумал этот план "уже давно". На вопрос, почему не осуществить выплаты уже сейчас, когда республиканцы контролируют Конгресс, президент ответил: "Потому что если демократы придут к власти, наша страна окажется в руинах".

В то же время масштабная программа выплат может повлечь за собой значительные экономические риски, в частности увеличить бюджетный дефицит и усугубить инфляцию. Эта идея уже встретила сопротивление со стороны представителей обеих партий, хотя Трамп настаивает на том, что выплаты будут осуществлены.

Ранее Фокус сообщал о том, почему Трамп раздает деньги американцам. Политический аналитик Вадим Денисенко говорит, что президент США рассматривает ноябрьские выборы как референдум в поддержку своей политики и фактически определяет их как "великую битву добра со злом"

Впоследствии стало известно, что Трамп неожиданно поддержал идею единой Ирландии. Его слова сразу же стали главной международной темой и вызвали вопросы.