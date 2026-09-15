Бомба уповільненої дії: небезпечний об'єкт на дні Норвезького моря отруює все навколо

Витік ртуті в навколишнє середовище досі триває з нацистського підводного човна типу IXD2 (U-864), який затонув неподалік від норвезького острова Федьє.

Смертельна загроза від токсичного підводного човна, потопленого британською субмариною HMS Venturer 9 лютого 1945 року, зберігається й донині, повідомляє Daily Mirror.

Незважаючи на те, що минуло 80 років, судно, яке перебуває в Норвезькому морі на глибині 150 метрів, залишається бомбою уповільненої дії, оскільки з його сталевих контейнерів, що заіржавіли з часом, повільно витікає 67 тонн рідкої ртуті, потрапляючи в навколишнє середовище.

Перед норвезькою владою постає непросте питання: що робити з небезпечним об’єктом на морському дні. Воно загострилося після того, як у червні Управління у справах узбережжя Норвегії направило до місця аварії робота для проведення обстеження.

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Експедиція виявила тривожні масштаби токсичної загрози: з’ясувалося, що 80 % із 22 контейнерів, піднятих для аналізу, спричинили значний витік ртуті у донний ґрунт.

Фахівці вважають, що затонуле судно та прилеглу до нього територію слід покрити захисним шаром, який запобігатиме подальшому витоку.

Що стосується підйому субмарини на поверхню, то це дуже ризикована операція, оскільки її переміщення — а вона перебуває у напівзруйнованому стані через корозію — може призвести до падіння контейнерів та розповсюдження ртуті на більшій площі та у вищій концентрації.

Уряд Норвегії, який уже витратив понад 400 мільйонів крон на різні дослідження, пов’язані з U-864, заявив, що наразі вивчає висновки звіту.

Активісти вже багато років вимагають підняти човен, оскільки побоюються, що створення захисного покриття може випадково спровокувати детонацію німецьких торпед, які досі перебувають на борту, або розчавити вцілілі контейнери з ртуттю.

З підводного човна витікає ртуть, яка отруює морське дно Фото: Скрин відео

Підводний човен U-864 — що про нього відомо

Підводний човен U-864 — частина плану Японії, яка мала намір створити передові реактивні винищувачі та ракети для захисту окупованих нею територій в Азії. 5 грудня 1944 року вона вийшла з Кіля до Японії з секретним і цінним вантажем, що включав деталі літаків і понад 65 тонн ртуті в сталевих контейнерах.

Британська розвідка розкрила ці плани, зламавши шифр "Енігма", який використовували ВМС Німеччини, і 9 лютого 1945 року підводний човен HMS Venturer випустив по судні чотири торпеди. Остання з них досягла цілі, внаслідок чого загинули всі 73 особи, що перебували на борту.

Це був єдиний випадок за всю Другу світову війну, коли один підводний човен, перебуваючи в підводному положенні, потопив інший. У всіх інших випадках смертельні влучання траплялися, коли один із підводних човнів перебував на поверхні.

U-864 знаходиться на глибині 150 метрів у Норвезькому морі

Нагадаємо, що РФ накриває антидронними сітками атомні підводні човни, що знаходяться за 7200 км від України.

Також повідомлялося, який підводний човен США потопив фрегат "IRIS Dena" і скільки торпед було витрачено.